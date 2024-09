Bloqueo de Brasil en la red social X entra en vigor uniéndose a otros países.

Con su prohibición de X, que entró en vigor el sábado, Brasil se une a un pequeño club de países que han tomado medidas similares contra la red social, la mayoría de ellos dirigidos por regímenes autoritarios. La suspensión fue ordenada por un juez brasileño de alto nivel después de que Elon Musk se negara a nombrar un representante legal en el país. El juez Alexandre de Moraes y Musk habían estado enemistados durante meses por acusaciones de que X se dedicaba a la obstrucción, organización criminal e incitación, apoyando una red de personas conocidas como milicias digitales que presuntamente difundían noticias falsas difamatorias y amenazas contra los jueces de la Corte Suprema. El grupo de investigación de mercado Emarketer dice que unos 40 millones de brasileños, aproximadamente una quinta parte de la población, acceden a X al menos una vez al mes. Otros países restringen X. Más allá de las prohibiciones permanentes, algunas naciones han restringido temporalmente el acceso a X, anteriormente Twitter, que a menudo ha sido utilizado por disidentes políticos para comunicarse. Estos incluyeron a Egipto en 2011 durante las revueltas de la Primavera Árabe, Turquía en 2014 y 2023, y Uzbekistán alrededor de las elecciones presidenciales de 2021 de ese país. Aquí hay una lista de algunos otros. Pekín prohibió Twitter en junio de 2009, antes de que asegurara el lugar prominente que disfrutó en los medios de comunicación y la política occidentales durante la mayor parte de la década de 2010. El bloqueo llegó dos días antes del 20 aniversario de la represión gubernamental de las manifestaciones pro democracia en la Plaza de Tiananmen de la capital. Desde entonces, muchos chinos han recurrido a alternativas autóctonas como Weibo y WeChat. Twitter también fue bloqueado por Teherán en 2009, cuando estallaron una ola de manifestaciones tras una controvertida elección presidencial en junio. La red ha sido utilizada desde entonces para transmitir información al mundo exterior sobre movimientos disidentes, incluidas las protestas contra la represión de los derechos de las mujeres en Irán desde finales de 2022. El país aislado de Asia Central, Turkmenistán, bloqueó Twitter a principios de la década de 2010 junto con muchos otros servicios en línea y sitios web extranjeros. Las autoridades en Asjabad vigilan estrechamente el uso que los ciudadanos hacen de Internet, proporcionado a través del operador estatal y monopolio TurkmenTelecom. Pyongyang abrió su propia cuenta de Twitter en 2010 en un intento de captar a extranjeros interesados en el país. Pero la aplicación ha sido bloqueada junto con Facebook, Youtube y sitios web de juegos y pornografía desde abril de 2016. El acceso a Internet más allá de unos pocos sitios web gubernamentales está bajo estricta vigilancia del gobierno en el régimen ermitaño, con acceso restringido a unos pocos funcionarios de alto rango. X ha sido bloqueado desde febrero de 2021, cuando las autoridades apuntaron a la aplicación por su uso por opositores al golpe militar que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, la junta ha mantenido un estricto control sobre el acceso a Internet en Myanmar. Algunos utilizan VPN para conectarse a la red social X. El acceso a Twitter fue ralentizado en 2021 por Moscú, que se quejó de que el sitio estaba permitiendo a los usuarios difundir “contenido ilegal”. Una prohibición formal llegó en marzo de 2022, justo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Muchos usuarios rusos continúan conectándose a X a través de servicios de VPN que les permiten evitar el bloqueo. X ha sido prohibido desde las elecciones parlamentarias de febrero de este año. El gobierno de Pakistán, respaldado por el ejército, dice que el bloqueo es por razones de seguridad. El ex primer ministro Imran Khan, ahora en la cárcel, fue objeto de amplias acusaciones de fraude difundidas a través de la plataforma contra su partido opositor. Nicolás Maduro, que fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de julio a pesar de graves sospechas de fraude, ordenó la suspensión del acceso a X durante 10 días el 9 de agosto, mientras las fuerzas de seguridad reprimían violentamente las manifestaciones en todo el país. El bloqueo ha permanecido en vigor más allá del vencimiento del período de 10 días. El bloqueo del país en X ha llegado desde el poder judicial, a través del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Ha destacado la reactivación de cuentas que habían sido ordenadas a suspenderse por tribunales brasileños. Los usuarios que se conectan a X a través de una VPN enfrentan una multa de 50,000 reales ($8,900) al día. Sábados de música: Morgan Wade interpreta “Time to Love, Time to Kill”. Sábados de música: Morgan Wade interpreta “Total Control”. Sábados de música: Morgan Wade interpreta “2AM in London”.