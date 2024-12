Blinken realiza un viaje sorpresa a Iraq mientras la comunidad internacional lidia con el colapso del régimen sirio.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo una visita sorpresa a Irak el viernes para reunirse con el Primer Ministro Mohammed Shia al-Sudani mientras la comunidad internacional lidia con las implicaciones del colapso del gobierno sirio. Blinken se reunió con Sudani durante más de una hora en Bagdad, siendo lo último de una serie de reuniones en Turquía y Jordania en un esfuerzo urgente por coordinar un enfoque hacia Siria tras la caída repentina del régimen de Bashar al-Assad a las fuerzas rebeldes el fin de semana pasado. Mientras los Estados Unidos trabajan con sus socios regionales clave como Irak, hay un enfoque particular en asegurar que “cualquier gobierno interino también se asegure de que Siria no sea utilizada como base para el terrorismo, el extremismo y represente una amenaza para sus vecinos o se alíe con grupos como ISIS”, dijo Blinken el jueves. Señaló que el grupo terrorista infame “sin duda intentará reagruparse.” La reunión de Blinken con el primer ministro iraquí llega días después de que el principal comandante militar de Estados Unidos para Oriente Medio visitara “para una evaluación de la misión contra ISIS dentro de Iraq y Siria.” Dos altos funcionarios del Departamento de Estado también estuvieron en Bagdad antes de la visita de Blinken. Estados Unidos también observa de cerca a las milicias respaldadas por Irán en Iraq, que han atacado al personal e intereses estadounidenses en el pasado. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan señaló el sábado que “podrían intentar aprovechar” la inestabilidad en Siria. Blinken, durante una visita en noviembre tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, instó al gobierno iraquí a trabajar para frenar esos ataques. Hablando después de la reunión, Blinken dijo que Estados Unidos e Irak están “decididos a asegurarse de que ISIS no vuelva a emerger.” Estados Unidos e Irak “tuvieron un gran éxito al eliminar el califato territorial que Daesh había creado años atrás, y ahora, habiendo devuelto a Daesh a su caja, no podemos dejarlo salir,” dijo. Daesh es otro nombre para ISIS. “Reafirmé ante el primer ministro nuestro compromiso de trabajar con Iraq en seguridad y siempre trabajar por la soberanía de Iraq para asegurarnos de que esté fortalecida y preservada”, dijo en lo que parece ser un gesto hacia la influencia de las milicias respaldadas por Irán en el país. “En todo esto, lo que sucede en Siria tiene un impacto importante, y es muy significativo que Irak, junto con muchos otros países de la región y más allá, hará todo lo posible para apoyar al pueblo sirio a medida que salen de los años de Assad,” señaló Blinken en declaraciones en la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí. Blinken pidió a Sudani que tome medidas enérgicas contra las milicias respaldadas por Irán en Irak y evite que Irán transporte armas a través de Irak a milicias chiítas en Siria, dijo un funcionario de Estados Unidos. El funcionario describió las peticiones como amplias y señaló que habrá discusiones de nivel inferior sobre detalles en los próximos días. Blinken señaló que Siria está en un estado frágil, por lo que es importante que nadie, especialmente Irán, haga algo que contribuya a la desestabilización, dijo el funcionario. El principal diplomático de Estados Unidos también señaló que Irán está muy débil y que hay mucho resentimiento en Siria sobre el papel de Teherán en respaldar al régimen de Assad, por lo que ahora sería un buen momento para que Irán ejerza su soberanía. Sudani dijo que no quieren verse arrastrados a un conflicto, dijo el funcionario sin proporcionar una caracterización adicional de la respuesta del primer ministro iraquí. Después de su parada en Irak, Blinken regresará a Aqaba, Jordania, para una reunión ministerial el sábado centrada en los esfuerzos para reconstruir las instituciones estatales sirias de una manera que “preserve la unidad, integridad territorial, soberanía, seguridad, estabilidad y los derechos de todos sus ciudadanos,” según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania. “Estamos de vuelta en la región en un momento de verdadera promesa pero también de peligro para Siria y sus vecinos. Y el foco de nuestro trabajo aquí es coordinar esfuerzos en toda la región para apoyar al pueblo sirio a medida que hacen la transición lejos de la brutal dictadura de Assad,” dijo Blinken a la prensa en Aqaba el jueves. Los líderes regionales han acordado la importancia de un “enfoque unificado” hacia la situación, dijo Blinken, señalando que “ahora estamos teniendo conversaciones detalladas sobre cómo exactamente se verá, y anticiparía que verán a países uniendo esfuerzos en apoyo a […]