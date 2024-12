Blinken discute el futuro de Siria en visita no anunciada a Iraq.

nuevo video cargado: Blinken Discusses Syria’s Future en Visita no Anunciada a Iraq

Blinken Discusses Syria’s Future en Visita no Anunciada a Iraq

El Secretario de Estado Antony J. Blinken dijo que habló con el primer ministro de Iraq sobre la situación en Siria, incluyendo esfuerzos para animar a Siria a transicionar a un gobierno inclusivo y no sectario.

Pasamos tiempo hablando sobre, comprensiblemente, la situación en Siria y la convicción de tantos países en la región y más allá, que a medida que Siria transiciona de la dictadura de Assad a, con suerte, una democracia, lo haga de una manera que, por supuesto, proteja a todas las minorías en Siria, que produzca un gobierno inclusivo, no sectario y no se convierta de ninguna manera en una plataforma para el terrorismo. Estamos determinados a asegurarnos de que Daesh no pueda reaparecer. Los Estados Unidos, Iraq tuvimos un tremendo éxito en eliminar el califato territorial que Daesh había creado hace años, y ahora, al haber metido a Daesh de nuevo en su caja, no podemos dejarlo salir. Y estamos determinados a asegurarnos de que eso no suceda.

