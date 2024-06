Blinken dice que el destino del plan de alto al fuego depende de Hamas

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que si un plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos y la ONU no progresa, Hamas será culpado. Blinken reiteró su llamado a Hamas para que acepte el plan como lo presentó el Presidente Biden hace 11 días. Dijo que la responsabilidad recae en “un tipo” escondido “a diez pisos bajo tierra en Gaza” para tomar el voto decisivo, refiriéndose al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Netanyahu ha confirmado su compromiso con la propuesta cuando hablaron en Jerusalén el lunes. Blinken consideró como un “signo esperanzador” la respuesta de Hamas a una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual apoyaba lo anunciado por Biden. La resolución señalaba que Israel había aceptado lo propuesto por Biden y pedía a Hamas hacer lo mismo. Hamas emitió un comunicado el martes acogiendo “lo que se incluyó” en la resolución. Pero Blinken dijo que la respuesta de Hamas no fue concluyente, añadiendo que “lo que cuenta” es lo que dice la liderazgo de Hamas en Gaza, “y eso es lo que no tenemos”. Si la propuesta no avanza, entonces “es cosa de ellos”, dijo.