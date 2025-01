Blake Lively y Justin Baldoni presentan demandas competitivas en disputa de acoso.

El caso legal de Lively incluye muchas de las mismas acusaciones que aparecieron en su queja de derechos civiles, a menudo un precursor de una demanda, que fue presentada en California en diciembre. Solicita daños compensatorios, incluyendo “salarios perdidos” y dinero por “dolor y angustia mental”. No especifica una cantidad monetaria. En su propia demanda contra The New York Times, primero reportada por Variety, Baldoni alega difamación y fraude. Acusa a los periodistas de trabajar con la actriz para “dañar” su reputación, y no darle a su equipo el tiempo adecuado para responder a una “noticia bomba”. La demanda de Baldoni alega que el Times se basó en comunicaciones “‘seleccionadas a dedo’ y alteradas ‘despojadas del contexto necesario y deliberadamente editadas para engañar”. En una declaración, el New York Times dijo a la BBC News que su informe se basaba en una revisión de miles de páginas de documentos originales, incluyendo los mensajes de texto y correos electrónicos que citamos con precisión y extensamente en el artículo. “Publicamos su [Baldoni y su equipo] declaración completa en respuesta a las acusaciones en el artículo también”. Baldoni fue despedido por su agencia de talentos después de que las acusaciones fueran publicadas en el periódico. Su demanda pide un juicio por jurado y daños de $250 millones (£199 millones). El abogado del actor, Bryan Freedman, dijo a CBS News que el periódico “alentó y colaboró” con una “campaña de difamación diseñada para revitalizar la… imagen pública tambaleante de Lively”. La demanda de Baldoni incluye muchos de los mismos mensajes de texto y comunicaciones enumerados por Lively, que ella utilizó para acusar a su equipo de orquestar una campaña en redes sociales para alterar la opinión pública en su contra. En su propia demanda, Lively acusa a Baldoni y su equipo de atacar su imagen pública después de una reunión para abordar “acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores”. En la reunión, se dice que presentó 30 demandas relacionadas con presuntas conductas indebidas para asegurar que pudieran seguir produciendo la película, incluyendo no describir genitales en el set y no agregar escenas íntimas más allá de las que Lively había aprobado previamente. El equipo legal de Lively acusó además a Baldoni y su estudio cinematográfico Wayfarer de liderar un “plan de múltiples niveles” para arruinar su reputación, que incluía manipulación en redes sociales y el uso de periodistas amigables para impulsar ciertas narrativas. Los abogados de Baldoni previamente han dicho a la BBC que las acusaciones hechas por Lively son “categóricamente falsas” y dijeron que contrataron un gestor de crisis porque Lively amenazó con descarrilar la película a menos que se cumplieran sus demandas. La BBC News contactó a los representantes de Lively, Baldoni y The New York Times para más comentarios. “It Ends With Us” fue estrenada el verano pasado, y muestra a Lively interpretando a una mujer en una relación con un novio encantador pero abusivo, interpretado por Baldoni. La película está basada en una novela superventas de Colleen Hoover. La autora de 45 años ha dicho que su inspiración fue el abuso doméstico sufrido por su madre.