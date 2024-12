Blake Lively y Justin Baldoni: Lo que necesitas saber

En la presentación, la Sra. Lively también alega que el Sr. Baldoni y su equipo atacaron su imagen pública después de la reunión. Ella lo acusa de orquestar un plan para “destruir” su reputación en la prensa y en línea, incluyendo la contratación de un gerente de crisis que lideró un plan de represalia “sofisticado, coordinado y bien financiado” en su contra y que utilizó un “ejército digital” para publicar contenido en redes sociales que parecía auténtico. “Para protegerse contra el riesgo de que la Sra. Lively revele alguna vez la verdad sobre el Sr. Baldoni, el equipo de Baldon-Wayfarer creó, plantó, amplificó y potenció contenido diseñado para desacreditar la credibilidad del Sr. Baldoni”, escribió el equipo de la Sra. Lively en la presentación. En la presentación, la Sra. Lively afirma que esto ha provocado un “daño sustancial” que afectó “todos los aspectos” de su vida. El equipo legal del Sr. Baldoni dijo a la BBC que las acusaciones son “categóricamente falsas” y que contrataron a un gerente de crisis porque la Sra. Lively había amenazado con sabotear la película a menos que se cumplieran sus demandas. En respuesta a la demanda legal, el abogado de Mr. Baldoni, Bryan Freedman, declaró el sábado: “Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hagan acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes”. El Sr. Freedman acusó a la Sra. Lively de hacer numerosas demandas y amenazas, incluyendo “amenazar con no presentarse al set, amenazar con no promocionar la película”, lo que acabaría “finalmente conduciendo a su desaparición durante el estreno, si sus demandas no se cumplían”.