Blake Lively y Justin Baldoni abogados se enfrentan durante la primera audiencia judicial

El abogado de Lively, Michael Gottlieb, le dijo a Jude Lewis Liman que el caso “se supone que se resuelva aquí en el tribunal”. “No se supone que se resuelva en la prensa.”

El Sr. Gottlieb acusó al abogado de Baldoni, Bryan Freedman, de hacer “comentarios extrajudiciales inflamatorios” sobre el “carácter y motivos” de Lively durante sus apariciones en programas de noticias.

En respuesta, el Sr. Freedman dijo que el Sr. Gottlieb estaba tratando de imponer una “orden de silencio” que lo impedía hablar con los medios. Baldoni, dijo, era quien había sufrido daño a su reputación.

“Mi cliente está devastado financieramente y emocionalmente”, dijo el Sr. Freedman al tribunal.

Basada en una exitosa novela de Colleen Hoover, It Ends With Us se convirtió en un éxito de taquilla después de su lanzamiento en agosto. Pero a pesar de su éxito financiero, los rumores de una amarga disputa entre Baldoni y Lively empezaron a circular antes de que la película se estrenara.