Blake Lively dice que “Termina con Nosotros” es tanto trágico como inspirador

Getty Imágenes

Blake Lively asistió al estreno en Londres de It Ends With Us el jueves

Para muchas jóvenes, ha habido muy pocas adaptaciones cinematográficas tan esperadas como la de Colleen Hoover It Ends With Us.

El libro de 2016 se convirtió en una sensación en internet hace unos años, arrasó en #booktok de TikTok con más de mil millones de etiquetas y vendió 20 millones de copias en semanas como el número uno en la lista de bestsellers del New York Times.

Si bien en la superficie la película parece ser una comedia romántica estándar, viene con un giro oscuro.

Protagonizada por la estrella de Gossip Girl Blake Lively, cuenta la historia de Lily Bloom, una joven que creció presenciando abusos domésticos y termina en la misma posición años después.

Lily, una florista en Boston, navega por un complicado triángulo amoroso entre su encantador pero abusivo novio Ryle Kincaid – interpretado por Justin Baldoni de Jane the Virgin – y su compasivo primer amor, Atlas Corrigan, interpretado por Brandon Sklenar.

El personaje de Lively se enamora de Ryle, un neurocirujano problemático que eventualmente se vuelve abusivo

Hablando con la BBC en el estreno, Lively dice que sintió la “responsabilidad de servir a las personas que se preocupan tanto por el material original”.

“Pienso que realmente entregamos una historia que es emocionante y divertida, pero también divertida, dolorosa, espeluznante, trágica e inspiradora, y eso es lo que es la vida, es cada color”, dice la actriz de 36 años que está casada con el actor Ryan Reynolds.

Pero la película ha sido recibida con críticas que dicen que romantiza el abuso doméstico.

Una crítica de dos estrellas de The Telegraph la llamó un “drama desagradable” que “reenvasa la violencia doméstica como un romance pulido”.

Tim Robey añadió que la película “entrelaza abuso y cortejo brillante en la gran ciudad con efectos sumamente dudosos”.

Hoover ha explicado que su inspiración para la novela fue el abuso doméstico que sufrió su madre.

Getty Imágenes

En 2022 Colleen Hoover publicó It Starts With Us, una secuela de su primer libro

Rebecca Goshawk, que trabaja para Solace, una organización benéfica que apoya a las víctimas de violencia de género, dice que le preocupa cómo la película puede haber tratado el abuso doméstico.

“El cine puede ser una forma realmente poderosa para que los jóvenes vean ejemplos de abuso doméstico y para educarlos sobre relaciones saludables”, explica.

“Pero cuando se hace mal es realmente preocupante ya que podría romantizar relaciones no saludables y los jóvenes no tienen el conocimiento para ver qué comportamiento es peligroso”.

Lively, que también es acreditada como productora, le dice a la BBC que está decidida a que la película se haya hecho con sensibilidad y “con mucha empatía”.

“Lily es una sobreviviente y una víctima y aunque son etiquetas enormes, estas no son su identidad. Tú te defines a ti mismo y creo que es profundamente empoderador que nadie más pueda definirte”.

Los fanáticos en el estreno también dicen que no creen que el libro o la película romantice relaciones no saludables.

Taylor López, 19, dice que mostrar la historia desde la perspectiva de una víctima que lucha con la difícil decisión de amar a alguien pero también necesitar dejarlo se hace muy bien.

Sus amigas Phoebe y Celina están de acuerdo, añadiendo que la película “se une perfectamente” y “los sentimientos y experiencias de los personajes son muy relatables”.

También piensan que Lively, que saltó a la fama en los años 2000 interpretando a Serena van der Woodsen en Gossip Girl, es la elección perfecta.

“En el libro Lily tiene 23 años y la gente se ha quejado de su casting pero en realidad es la elección perfecta”, explica Celina.

Sony

Brandon Sklenar interpreta a Atlas, el primer amor de Lily Bloom

‘Pretty Woman meets 50 Shades of Grey’

Sin embargo, los críticos no han sido tan favorables, otorgando a la película una mezcla de dos y tres estrellas.

The Independent dijo que la película era “sincera pero completamente ridícula” en una crítica de dos estrellas y agregó que el personaje de Lively “no se registra como una persona real, así que es extraño, y un poco incómodo, verla cargada con un trauma tan crudo”.

The Guardian reconoció que había “clichés esperados, pero también muchos que son afortunadamente evitados, la historia no siempre se conforma al tipo”.

Getty Imágenes

Justin Baldoni fue uno de los directores de la película

Una crítica de cuatro estrellas de The Times fue una de las más favorables y describió la película como “Pretty Woman meets 50 Shades of Grey” y un “placer culpable y vertiginoso”.

“Lively está perfectamente elegida y tiene esa combinación de autoconciencia, determinación y duda que es completamente adecuada para un personaje ansioso por liberarse de las garras coercitivas de los que la rodean”, escribió Kevin Maher.

Las adaptaciones de libros populares, especialmente aquellos leídos por mujeres jóvenes como Twilight y The Hunger Games, se han convertido en éxitos de taquilla.

Las bases de fanáticos leales e impresionantemente grandes de Hoover y Lively pueden ayudar a que It Ends With Us entre en esa lista, a pesar de la tibia respuesta de los críticos.