Blake Lively acusa a su co-estrella de It Ends With Us, Justin Baldoni, de una campaña de difamación.

La reunión entre la Sra. Lively y el Sr. Baldoni, junto con otros involucrados en la producción de la película, tuvo lugar el 4 de enero de este año, y tuvo como objetivo abordar “el ambiente laboral hostil” en el set, según el documento legal.

El esposo de la Sra. Lively, la estrella de Deadpool, el Sr. Reynolds, quien no apareció en It Ends With Us, la acompañó en el enfrentamiento, según la queja legal, que es un paso antes de una demanda.

El Sr. Baldoni, de 40 años, asistió a la reunión en su calidad de copresidente y cofundador de la empresa que produjo la película, Wayfarer Studios. También fue el director de la película.

En la queja legal, los abogados de la Sra. Lively alegan que tanto el Sr. Baldoni como el director ejecutivo de Wayfarer, Jamey Heath, se involucraron en “comportamientos inapropiados y no deseados hacia la Sra. Lively y otros en el set de It Ends With Us”.

En el documento presentado al Departamento de Derechos Civiles de California, se hizo una lista de 30 demandas relacionadas con la presunta mala conducta de la pareja en la reunión para asegurarse de que pudieran seguir produciendo la película.

Entre ellas, la Sra. Lively, de 37 años, solicitó que no se mencionara más la “adicción a la pornografía” anterior del Sr. Baldoni y el Sr. Heath a la Sra. Lively o a otros miembros del equipo, no más descripciones de sus propios genitales a la Sra. Lively, y “no más escenas de sexo, sexo oral o clímax frente a la cámara por BL [Blake Lively] fuera del alcance del guion aprobado por BL al unirse al proyecto”, según la queja.

La Sra. Lively también exigió que el Sr. Baldoni dejara de decir que podía hablar con su difunto padre.