Blackstone se adentra en una participación en el gigante de Theatreland ATG | Noticias de negocios

Blackstone, una de las mayores empresas de capital privado del mundo, está en conversaciones avanzadas para comprar una participación en Ambassador Theatre Group (ATG), propietaria de algunos de los teatros más famosos del West End de Londres.

Sky News ha aprendido que Blackstone, que gestiona más de $1trn (£790bn) en activos, está cerca de adquirir un interés minoritario en el propietario de los teatros Duke of York y Lyceum.

Si se completa, será una transacción corporativa significativa para una empresa que ha presentado producciones de Harry Potter And The Cursed Child, Hamilton y The Book Of Mormon.

Fuentes de la ciudad dijeron que se esperaba que Blackstone adquiriera la participación de TEG, una empresa australiana de entretenimiento en vivo y venta de entradas que compró participaciones en ATG durante la pandemia.

Uno agregó que el trato implicaría que se transfiera una participación del entre 10% y 15%.

ATG ha sido mayoritariamente propiedad de Providence Equity Partners desde 2013, lo que representa un periodo de propiedad prolongado según los estándares de la industria de capital privado.

Providence consideró llevar a cabo un proceso de venta hace varios años, pero fue obstaculizado por la pandemia, que forzó el cierre de teatros y otros espacios de entretenimiento en vivo durante meses durante una sucesión de confinamientos.

ATG opera docenas de teatros en el Reino Unido, con otros lugares destacados como el Harold Pinter Theatre, así como el Empire en Liverpool y el Lyric y Hudson en Broadway, Manhattan.

En total, posee aproximadamente 60 teatros y recientemente adquirió el Golden Gate Theatre y Orpheum Theatre en San Francisco, y el Fisher Theatre en Detroit, ciudades clave para las producciones de Broadway en gira.