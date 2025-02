Blackstone pone en venta a First Eagle por $4 mil millones.

“

Blackstone Group ha puesto a First Eagle Investment Management en venta por más de $4 mil millones en un intento de deshacerse de una gran participación que el grupo de capital privado de EE. UU. ha poseído durante una década.

Blackstone y Corsair Capital, que adquirieron First Eagle por $4 mil millones en 2015, han contratado a Morgan Stanley para liderar el proceso de venta, según personas informadas sobre el asunto.

Los dos grupos de compra están buscando capitalizar una ola de actividad de adquisiciones en el sector de gestión de activos, ya que los compradores de capital privado y las empresas de servicios financieros se suman a los negocios financieros basados en tarifas.

Se espera que First Eagle genere alrededor de $500 millones de ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, según las fuentes. Se agregó que se espera que el negocio obtenga una valoración de más de $4 mil millones.

Blackstone y Corsair financiaron su adquisición con apalancamiento y han repartido dividendos de First Eagle, lo que significa que un precio de venta de más de $4 mil millones daría un rendimiento positivo, pero no excepcional.

La empresa de 161 años, antes llamada Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, fue fundada en Dresde para financiar una variedad de negocios locales, incluidas cervecerías.

Cuando la familia fundadora de First Eagle escapó de la Alemania nazi y se mudó a Nueva York a finales de la década de 1930, construyeron una gran presencia en Wall Street. La firma es más conocida como un terreno de entrenamiento temprano para el inversor George Soros.

En 2007, la familia Arnhold vendió una participación accionaria minoritaria a la firma de capital privado TA Associates y eventualmente renombró la empresa como First Eagle. Blackstone y Corsair Capital tomaron el control de la empresa en un acuerdo de 2015.

La venta de First Eagle a Blackstone y Corsair fue parte de un temprano auge en las adquisiciones de gestores de activos y grupos de asesoramiento de inversión independientes por parte de firmas de capital privado, lo que ha provocado que las valoraciones de la industria se disparen.

En el último año, las firmas de capital privado han cerrado grandes acuerdos. CVC está en proceso de excluir de la lista al gestor de activos del Reino Unido, Hargreaves Lansdown, por alrededor de $7 mil millones, mientras que en los EE. UU., los asesores de inversiones Fisher Investments y Creative Planning han vendido participaciones accionarias minoritarias a inversores de capital privado a valoraciones que superan los $12 mil millones.

First Eagle ha crecido solo modestamente bajo la propiedad de Blackstone y Corsair, con sus activos aumentando alrededor del 50% desde 2015. Pero recientemente ha realizado adquisiciones en crédito privado, incluida la compra de inversores especializados.

First Eagle dijo que la empresa no comenta rumores o especulaciones. Blackstone se negó a comentar. Corsair no respondió de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios.

