Bitdeer anuncia actualizaciones de operaciones de mayo de 2024 por Investing.com

Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR) (Bitdeer o la Compañía), una empresa líder mundial en tecnología para blockchain y computación de alto rendimiento, anunció hoy sus actualizaciones de minería y operaciones no auditadas para mayo de 2024.

Linghui Kong, Director de Negocios de Bitdeer, comentó: Durante mayo, logramos un sólido progreso en nuestras principales iniciativas en Bitdeer. Completamos con éxito la ejecución de prueba inicial de nuestros ASICs Sealminer A1 y comenzaremos a enviar muestras a nuestros centros de datos para pruebas. Al mismo tiempo, seguimos avanzando en el desarrollo de nuestra nueva infraestructura de energía de casi 1.1 GW en EE. UU., Noruega y Bután, con los primeros 40 MW de capacidad en Noruega programados para comenzar a operar a finales de 2024. Planeamos ocupar esta nueva capacidad, así como la capacidad existente, con nuestros Sealminer A1 propios, mejorando nuestra tasa de hash propietaria en aproximadamente 3.4 EH/s a un total de 11.8 EH/s. Además, nuestro servicio de nube de IA ha sido lanzado oficialmente, y los clientes han comenzado a aprovechar nuestras ofertas de servicios en la nube. Estamos en proceso de ampliar la cobertura de usuarios para este negocio a medida que buscamos construir sobre nuestro éxito inicial en los próximos meses. Además, cerramos con éxito una colocación privada de $100 millones por parte de , junto con una opción de recaudar $50 millones adicionales mediante el ejercicio de un warrant. Esta inversión por parte de Tether demuestra su confianza en nuestra visión, estrategia y nuestras robustas operaciones a nivel mundial. En cuanto a nuestra producción de auto-minería, nuestra producción disminuyó a 184 Bitcoins en total durante mayo, principalmente como resultado del reciente halving de Bitcoin.

La Compañía opera principalmente tres líneas de negocios distintas:

Auto-minería se refiere a la minería de criptomonedas para la cuenta de la Compañía, lo que le permite capturar directamente el alto potencial de apreciación de las criptomonedas. Compartir tasa de hash incluye principalmente Cloud Hash Rate, en el que la Compañía ofrece planes de suscripción de tasa de hash y comparte ingresos de minería con los clientes bajo ciertos acuerdos. Alojamiento abarca una solución integral de alojamiento de máquinas mineras, que incluye implementación, mantenimiento y servicios de gestión para la minería eficiente de criptomonedas.

Actualización de Operaciones

MétricasMayo 2024Abril 2024Mayo 2023Tasa de hash total bajo gestión1 (EH/s)22.422.318.0 – Tasa de hash propietaria28.48.45.4 ¢ Auto-minería6.96.74.0 ¢ Cloud Hash Rate1.51.71.4 – Alojamiento14.013.912.6Máquinas mineras bajo gestión225,000224,000191,000 – Propias386,00086,00062,000 – Alojadas139,000138,000129,000Capacidad eléctrica agregada4 (MW)895895795Bitcoins minados (solo auto-minería)5184265286

1 Tasa de hash total bajo gestión al 31 de mayo de 2024 en las líneas de negocio principales de la Compañía: Auto-minería, Cloud Hash Rate y Alojamiento.

2 La tasa de hash propietaria al 31 de mayo de 2024 fue de 8.4 EH/s, equivalente a la tasa de hash propietaria al 30 de abril de 2024.

3 Las máquinas mineras propias son para el negocio de auto-minería y el negocio de Cloud Hash Rate.

4 La capacidad eléctrica agregada se mantuvo estable, totalizando 895 MW en seis centros de datos de minería al 31 de mayo de 2024.

5 Los Bitcoins minados en mayo de 2024 disminuyeron un 35.7% en comparación con mayo de 2023 y un 30.6% en comparación con abril de 2024, principalmente como resultado de los impactos del halving de Bitcoin que ocurrió en abril de 2024. Actualmente, la Compañía convierte rápidamente las criptomonedas que obtiene en moneda fiduciaria.

Actualización de Infraestructura

La Compañía ha continuado avanzando en la construcción de un centro de datos de 175 MW en su instalación de minería en Tydal, Noruega (el Centro de Datos de Tydal). Se espera que la expansión completa del centro de datos se complete a mediados de 2025; sin embargo, la Compañía espera entregar aproximadamente 40 MW de capacidad para finales del cuarto trimestre de 2024.

La Compañía ha seguido avanzando en la construcción de un centro de datos de 221 MW en Ohio, Estados Unidos (el Centro de Datos de Ohio). Los recursos de tierra y energía necesarios para el Centro de Datos de Ohio fueron asegurados durante 2023. Se espera que la construcción del Centro de Datos de Ohio se complete en 2025.

La Compañía ha avanzado en la construcción de un centro de datos de 500 MW en Jigmeling, Bután (el Centro de Datos de Jigmeling), que comenzó la construcción en marzo de 2024. Se ha completado el trabajo de nivelación del suelo para el área de la subestación del proyecto y la construcción de la subestación del proyecto ha comenzado. La adquisición del equipo eléctrico de la subestación está progresando según lo programado. Se espera que el Centro de Datos de Jigmeling se complete a mediados de 2025.

Actualización de Fabricación

El proyecto de máquinas mineras de la Compañía avanza según lo planeado. La Compañía comenzó a realizar pequeñas pruebas de producción en mayo de 2024, y este proceso continuará durante el segundo y tercer trimestre de 2024. Aproximadamente 200 máquinas mineras que se han producido durante la producción de prueba están programadas para entrega inminente a los centros de datos de minería de la Compañía en Texas, EE. UU. y Noruega para pruebas.

Desarrollos Recientes

El 31 de mayo de 2024, la Compañía anunció que había celebrado un acuerdo de suscripción con Tether International Limited para una colocación privada de 18,587,360 Acciones Ordinarias de Clase A de la Compañía (las Acciones Ordinarias) y un warrant para comprar hasta 5,000,000 de Acciones Ordinarias (el Warrant) a un precio de ejercicio de $10.00 por Acción Ordinaria. El cierre de la colocación privada ocurrió el 30 de mayo de 2024. La Compañía ha recibido $100 millones en ingresos de la colocación privada de Acciones Ordinarias, y recibirá $50 millones adicionales si el Warrant se ejerce en su totalidad.

El 3 de junio de 2024, la Compañía anunció que había celebrado un acuerdo de compra de acciones con Bitdeer Technologies Holding Company (BTHC), FreeChain Inc. (FreeChain) y otras partes, en virtud del cual BTHC acordó adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de FreeChain (la Adquisición) y la Compañía acordó emitir 20,000,000 de Acciones Ordinarias como contraprestación de cierre por la Adquisición, sujeta a cierto ajuste de precio según el acuerdo de compra de acciones. La adquisición sirve para consolidar aún más la posición de Bitdeer en el sector tecnológico y fortalecer los esfuerzos de investigación y desarrollo de la Compañía.

Acerca de Bitdeer Technologies Group

Bitdeer es una empresa líder mundial en tecnología para blockchain y computación de alto rendimiento. Bitdeer se compromete a proporcionar soluciones informáticas integrales para sus clientes. La Compañía maneja procesos complejos relacionados con la informática, como adquisición de equipos, logística de transporte, diseño y construcción de centros de datos, gestión de equipos y operaciones diarias. La Compañía también ofrece capacidades avanzadas en la nube a clientes con una alta demanda de inteligencia artificial. Con sede en Singapur, Bitdeer ha desplegado centros de datos en Estados Unidos, Noruega y Bután. Para obtener más información, visite https://ir.bitdeer.com/ o siga a Bitdeer en X @ BitdeerOfficial y LinkedIn @ Bitdeer Group.

Los inversores y otras partes interesadas deben tener en cuenta que Bitdeer puede anunciar información relevante utilizando su sitio web y/o en sus cuentas en plataformas de redes sociales, incluidas X, anteriormente conocido como Twitter, Facebook (NASDAQ:) y LinkedIn. Por lo tanto, Bitdeer anima a los inversores y otras partes interesadas a revisar la información que publica en los canales de redes sociales y otras comunicaciones enumerados en su sitio web.

Declaraciones Prospectivas

Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas futuras, así como cualquier otra declaración con respecto a asuntos que no son hechos históricos, pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las palabras anticipar, esperar, creer, continuar, poder, estimar, esperar, pretender, puede, planificar, potencial, predecir, proyectar, deber, objetivo, será, serían y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados por estas declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluidos los factores discutidos en la sección titulada Factores de Riesgo en el informe anual de Bitdeer en el Formulario 20-F, así como las discusiones sobre riesgos potenciales, incertidumbres y otros factores importantes en las presentaciones posteriores de Bitdeer ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa habla únicamente a la fecha de hoy. Bitdeer renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Los lectores no deben basarse en la información de esta página como actual o precisa después de la fecha de publicación.

