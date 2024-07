Bitcoin está manteniendo el soporte y está listo para hacer otro intento de alcanzar un récord, según los gráficos.

Bitcoin se ha retirado en las últimas semanas tras el anuncio de que los acreedores de la colapsada bolsa Mt Gox recibirán aproximadamente $9 mil millones de dólares en bitcoins y el temor es que esta oferta llegue al mercado. Esa retirada se ha materializado y según nuestro análisis de Ondas de Elliott del gráfico de bitcoin, posiblemente se haya formado un soporte en la zona de $59k – $49k. Si se defiende con éxito, se establece un tercer intento de romper la formidable zona de resistencia de $65k – $73k. De hecho, acabamos de agregar una participación del 2% en el nuevo iShares Bitcoin Trust (IBIT) a nuestra cartera Tactical Alpha Growth en Inside Edge Capital. Somos optimistas y esperamos ver que el activo subyacente rompa los máximos históricos y se mueva hacia la zona objetivo de $105k – $109k en 2024. Apartando el micro-viento en contra de la posible oferta de bitcoins en el mercado, tenemos un posible macro-viento de cola que podría ayudar a acelerar la subida. Al observar la superposición de los 3 gráficos a continuación, encontrarás bitcoin, oro y rendimientos de bonos del tesoro estadounidense a 10 años desde 2020. Si observas detenidamente la superposición, verás dos cosas en el gráfico que encuentro muy útiles como inversor en bolsa para evaluar el entorno macroeconómico. Primero, que el oro y Bitcoin (azul y naranja) tienen una correlación positiva muy cercana. ¿”Oro físico” y “oro digital” negociando juntos? ¿No es eso como perros y gatos viviendo juntos? Creemos que tiene más que ver con la dinámica del mercado por la cual ambos activos actualmente tienen una correlación inversa con los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU., que es la segunda observación útil. Si examinas el gráfico detenidamente, verás que los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU. a 10 años en negro parecen tener una correlación inversa suelta con Bitcoin y el oro. En la medida en que se espera que la inflación esté con nosotros más tiempo de lo que la mayoría piensa y la Reserva Federal no tiene intenciones de reducir las tasas pronto, la actividad reciente del mercado nos ha demostrado que tiene un impacto negativo en Bitcoin y el oro. La inflación persistente y las tasas más altas también afectan negativamente a los mercados de valores. Resumiendo, tasas más altas tienen un impacto negativo en los tres: bitcoin, oro y el mercado de valores, que han mostrado una relación positiva en los últimos meses. Increíblemente, si eres alcista en el mercado de valores, quieres que tanto Bitcoin como el oro suban lo que debería llevar a tasas de interés más bajas a medida que la primera subida de las tasas de la Fed se acerca. En cuanto a cuánto ha avanzado Bitcoin en comparación con el oro desde los mínimos de 2022, no hay competencia. El oro está +45% en comparación con la subida del +280% de Bitcoin. Para subrayar aún más el rendimiento superior de Bitcoin, echa un vistazo a un gráfico de ratio semanal de Bitcoin/oro desde 2020. Usando la misma escuela de análisis de mercado, vemos que Bitcoin/oro ha retrocedido en el soporte (el oro superó a Bitcoin en los eventos de Mt Gox), pero posiblemente encuentre soporte listo para reafirmar su dominancia sobre el oro. En resumen, siendo muy optimistas en el mercado de valores, me gustaría ver a Bitcoin y al oro subir junto con rendimientos de bonos del tesoro de EE. UU. más bajos. Pero idealmente, vemos que las ganancias en Bitcoin (y nuestra nueva posición en IBIT) superen con creces a nuestras tenencias en acciones mineras de oro. -Todd Gordon, fundador de Inside Edge Capital, LLC DIVULGACIONES: (Gordon posee IBIT personalmente y en su empresa de gestión de patrimonio Inside Edge Capital. Los gráficos mostrados son de MotiveWave) Todas las opiniones expresadas por los colaboradores de CNBC Pro son únicamente sus opiniones y no reflejan las opiniones de CNBC, NBC UNIVERSAL, su empresa matriz o afiliados, y pueden haber sido difundidas anteriormente por ellos en televisión, radio, internet u otro medio. EL CONTENIDO ANTERIOR ESTÁ SUJETO A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTE CONTENIDO SE PROPORCIONA ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO FINANCIERO, DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL O UNA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR CUALQUIER VALOR U OTRO ACTIVO FINANCIERO. EL CONTENIDO ES DE NATURALEZA GENERAL Y NO REFLEJA LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES ÚNICAS DE NINGÚN INDIVIDUO. EL CONTENIDO ANTERIOR PODRÍA NO SER ADECUADO PARA TUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN FINANCIERA, DEBERÍAS CONSIDERAR BUSCAR ASESORAMIENTO DE TU PROPIO ASESOR FINANCIERO O DE INVERSIÓN. Haz clic aquí para ver el descargo de responsabilidad completo.