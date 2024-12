Bitcoin es genial, pero aquí hay 3 altcoins que vale la pena considerar en 2025.

El lanzamiento de los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin spot en enero fue un evento trascendental. Por buenos motivos, los ETFs son ampliamente vistos como uno de los principales catalizadores detrás de las ganancias de tres dígitos de Bitcoin este año. Decenas de miles de millones de dólares han fluido hacia estos ETFs de Bitcoin spot, y eso ha ayudado a impulsar el precio de Bitcoin a lo largo del año.

Pero Bitcoin ya no es la única criptomoneda con un ETF spot. Ethereum se unió a la fiesta de los ETFs en julio, y la especulación está aumentando sobre qué criptomoneda podría ser la próxima en 2025. Las tres que están en mi radar en este momento son Solana, XRP y Cardano. Si alguna de ellas recibe la aprobación de un ETF spot en 2025, podrían despegar.

Mi elección principal es Solana, que ahora ocupa el quinto lugar en el mundo en términos de capitalización de mercado, con alrededor de $100 mil millones. Solana ha subido aproximadamente un 90% este año (hasta el 18 de diciembre), después de registrar un retorno del 900% en 2023.

Algunos inversores ven a Solana como el próximo Ethereum, por lo que su precio ha aumentado durante los últimos dos años. Al igual que Ethereum, Solana es una red de blockchain de contratos inteligentes. Por lo tanto, todo lo que Ethereum puede hacer, Solana también puede hacerlo. Pero Solana es considerablemente más rápido, más barato y más fácil de usar que Ethereum, es por eso que inversores prominentes como Cathie Wood de Ark Invest están tan optimistas sobre Solana.

En cuanto a Solana obteniendo un ETF en 2025, vale la pena prestar atención a lo que está sucediendo en el resto del mundo. En Brasil, por ejemplo, los reguladores recientemente dieron luz verde a los ETFs spot de Solana. Y actualmente hay ocho productos de solana negociados en bolsa (ETPs) que se negocian en Europa. Eso es más que cualquier otra criptomoneda, con la excepción de Bitcoin y Ethereum.

Varias firmas de inversiones prominentes ya han presentado solicitudes de ETF de Solana spot en EE. UU. Por lo que la aprobación oficial de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) podría llegar tan pronto como el primer trimestre de 2025, cuando asuma el nuevo gobierno de Trump.

Mi segunda elección es XRP, que ha estado ardiendo desde las elecciones presidenciales. XRP estaba operando alrededor de $0.50 el Día de las Elecciones, y casi alcanzó los $3 antes de una corrección reciente. En el año, XRP ha subido un sustancial 145%.

Al igual que Solana, XRP a menudo se menciona como un posible prospecto para un ETF spot, y varias empresas de inversiones ya han presentado solicitudes para ETFs spot de XRP en EE. UU. Y, como es el caso de Solana, los productos de inversión de XRP ya se negocian en otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, hay tres ETPs de XRP diferentes.

Pero hay más en XRP que simplemente la narrativa del ETF. Más que cualquier otra criptomoneda, XRP ha beneficiado del llamado trade de Trump. Básicamente, es una apuesta de que el optimismo pro-cripto en torno a la administración Trump llevará a una marea creciente para todas las criptomonedas.

Este efecto de marea creciente es especialmente importante para XRP, que ha estado envuelto en controversias regulatorias desde diciembre de 2020. Eso fue cuando la SEC presentó una demanda contra Ripple, la empresa detrás del token XRP. La opinión generalizada actual es que la SEC abandonará esta demanda en 2025, liberando a Ripple para volver al negocio como de costumbre. Y un entorno pro-cripto en Washington, D.C., podría allanar el camino para cualquier solicitud que pueda requerir la aprobación de la SEC, como una solicitud de ETF spot.

Por último está Cardano, que ha aumentado de valor luego de las elecciones para superar la marca de $1. Cardano ahora ha subido un 55% en el año. Eso es igual que Ethereum pero no se acerca a Bitcoin (con un aumento del 105%), razón por la cual Cardano ha pasado desapercibido para muchos inversores.

Al igual que Ethereum, Cardano es una red de blockchain de contratos inteligentes. Y, al igual que Solana, Cardano es un posible asesino de Ethereum. Cardano actualmente tiene una capitalización de mercado de $36 mil millones, que ocupa el noveno lugar entre todas las criptomonedas. Cardano es una criptomoneda con un historial que se remonta a casi una década y un ecosistema muy leal de desarrolladores de blockchain, por lo que probablemente tiene una larga durabilidad.

Se piensa actualmente que Cardano podría triplicar su valor para alcanzar un precio de $3, si se aprueba un nuevo ETF spot en 2025. Eso igualaría su máximo histórico de hace tres años, cuando Cardano se negociaba a $3.10.

De estas tres criptomonedas, creo que Solana tiene la mejor chance de dispararse en valor el próximo año. Tiene menos riesgo regulatorio que XRP y más potencial de crecimiento que Cardano. Y, basándonos en las aprobaciones de ETF de Solana que están sucediendo en otras partes del mundo, Solana parece tener la mayor probabilidad de obtener la aprobación en EE. UU. para un producto ETF spot.

Así que sí, Bitcoin es genial. Pero hay muchas otras criptomonedas que vale la pena considerar. La tesis de inversión en ETF es muy poderosa, y poder encontrar la próxima criptomoneda para obtener un ETF spot podría ser una forma de impulsar tu rendimiento de inversión el próximo año.

Dominic Basulto tiene posiciones en Bitcoin, Cardano, Ethereum y Solana. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana y XRP. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

