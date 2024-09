Billonario John Paulson dice que la Fed puede ‘actuar agresivamente’ en recortes de tasas

El inversor multimillonario y veterano de fondos de cobertura John Paulson dijo el viernes que le gustaría ver a la Reserva Federal comenzar fuerte con sus recortes de tasas de interés. Se espera que la Fed reduzca su tasa de interés de referencia el miércoles, pero los traders están divididos en cuanto a la magnitud del movimiento. Los banqueros centrales parecen estar decidiendo entre un recorte de 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Un punto básico es igual a 0,01 puntos porcentuales. Paulson dijo el viernes en “Money Movers” de CNBC que cree que un recorte de 50 puntos básicos sería más apropiado. “Creo que la Fed está un poco rezagada. … Creo que han visto suficientes datos como para comenzar a bajar las tasas, y sugeriría que ser más agresivos sería mejor”, dijo. Una clase de activo que a menudo sube cuando la Reserva Federal reduce las tasas es el oro, y Paulson es un largo plazo alcista en el metal amarillo. Dijo que una de las razones por las que el oro está cerca de máximos históricos es por el interés de los gobiernos extranjeros. “Creo que la razón principal por la que el oro está subiendo es una [tendencia global de] … tener menos confianza en las monedas fiduciarias, especialmente entre los bancos centrales”, dijo Paulson. Agregó que una asignación del 10% al oro podría ser “prudente” para los inversionistas, aunque especificó que no estaba haciendo una recomendación firme. Paulson dijo que su cartera tiene exposición tanto a acciones como a derivados vinculados al oro. Su oficina familiar, Paulson & Co., tiene participaciones en varias acciones de minería de oro, incluida Agnico Eagle Mines, según VerityData. Paulson, un donante de campaña de Donald Trump, advirtió que el mercado de valores “se estrellaría” si se implementaran algunas de las propuestas fiscales de la campaña del vicepresidente Kamala Harris. También dijo que está preocupado por la deuda del gobierno federal, pero actualmente no está apostando contra los bonos del Tesoro de EE. UU. Paulson es una figura veterana en el mundo de los fondos de cobertura y es quizás más famoso por apostar contra el mercado de la vivienda antes del colapso de 2007. Paulson anunció en 2020 que estaba convirtiendo su fondo de cobertura en una oficina familiar.