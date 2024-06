Billonario de autopartes canadiense enfrenta cargos de agresión sexual.

Frank Stronach, el multimillonario de 91 años fundador de una de las mayores compañías de autopartes del mundo, fue arrestado y acusado el viernes en conexión con una investigación de agresión sexual. En eun breve comunicado de prensa, la fuerza policial de la Región de Peel, fuera de Toronto, dijo que el período de tiempo de los crímenes que se alega que el Sr. Stronach cometió abarcaba desde la década de 1980 hasta el año pasado. El Sr. Stronach, fundador austriaco de Magna International, fue acusado de delitos que incluyeron asalto indecente, agresión sexual y confinamiento forzado. Fue liberado después de ser acusado y comparecerá más tarde en un tribunal en Brampton, Ontario. Brian Greenspan, el abogado del Sr. Stronach, dijo que su cliente “niega categóricamente las acusaciones de impropiedad que se han presentado en su contra”. Añadió: “Espera con ansias la oportunidad de responder plenamente a los cargos y mantener su legado, tanto como filántropo como ícono de la comunidad empresarial canadiense”. El Sr. Stronach convirtió un taller mecánico unipersonal que fundó en 1957 en una empresa global. Bajo su dirección, Magna, que también ensambla vehículos para varios fabricantes de automóviles, intentó adquirir tanto Chrysler como Opel, el brazo europeo de General Motors. Los inversores en Magna a menudo se molestaban por la forma en que el Sr. Stronach usaba su control sobre la empresa a través de una clase especial de acciones para involucrarse en varios, a veces improductivos, proyectos no relacionados con la fabricación de piezas de automóviles, incluyendo una cadena de restaurantes fallida, una revista comercial de lujo, campos de golf y carreras de caballos. En 2010, Magna le dio al Sr. Stronach alrededor de mil millones de dólares para ceder el control. El Grupo Stronach, que fundó y que ahora dirige su hija, Belinda Stronach, posee o administra pistas de carreras de caballos en todo Estados Unidos. En 2013, el Team Stronach, un partido de protesta proempresarial fundado por el Sr. Stronach, ganó dos escaños en los parlamentos estatales de Austria. En un comunicado, Tracy Fuerst, portavoz de Magna, dijo que “no tiene conocimiento de la investigación o de las acusaciones que se han planteado más allá de lo que se ha informado en los medios”. El Grupo Stronach no respondió a una solicitud de comentarios. No está claro por qué se presentaron los cargos en Peel, que forma parte del área metropolitana de Toronto. El Sr. Stronach vive en York, que también está en el área de Toronto y donde Magna tiene su sede. El cabo Tyler Bell, un portavoz de la policía, se negó a hacer comentarios sobre la investigación. Mientras dirigía Magna, lo que en un momento lo convirtió en el ejecutivo mejor pagado de Canadá, el Sr. Stronach a menudo ofrecía teorías económicas y políticas iconoclastas o comentarios que algunos encontraban inapropiados. Comenzó la reunión anual de la compañía en 2007 no discutiendo su oferta por Chrysler, sino preguntando a los accionistas quién era más atractivo para las mujeres, él mismo o su asistente de mucho tiempo, Manfred Gingl. El Sr. Stronach es el segundo multimillonario canadiense en ser acusado de delitos sexuales en poco más de una semana. La policía de Montreal presentó 21 cargos relacionados con el sexo contra Robert G. Miller, el fundador de Future Electronics, incluidos varios cargos de explotación sexual de menores. La fuerza policial dijo que había pagado a varias jóvenes para que realizaran actos sexuales.