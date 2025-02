Billetera magnética MOFT que sostiene hasta 3 tarjetas y sostiene tu iPhone por la mitad del precio de la Billetera MagSafe de Apple

Hay un montón de carteras MagSafe de terceros en el mercado, muchas de las cuales ofrecen más funciones que la cartera oficial de Apple. La cartera MagSafe de Apple cuesta $49 y está disponible exclusivamente en el material FineWoven, que no es ideal.

La Cartera Soporte Magnético de MOFT tiene la mitad del precio, está hecha de cuero vegano y tiene varias características únicas.

Probando la Cartera Soporte Magnético de MOFT

Lo primero es lo primero, esta cartera cuenta con un soporte, a diferencia de muchas otras opciones en el mercado. Esto te permite colocar fácilmente tu iPhone para ver videos y también te permite mantenerlo de pie en una mesa. Viene muy bien. Detrás del soporte, hay una ranura que te permite meter hasta 3 tarjetas, al menos en mi experiencia. MOFT afirma oficialmente que solo puedes meter 1 o 2, pero yo tengo dos tarjetas de crédito y mi licencia de conducir ahí sin problemas. Sin embargo, meter tres tarjetas de crédito puede ser un poco ajustado.

MOFT ofrece la cartera en hasta 24 colores, dándote un montón de opciones para elegir. Puedes comprarla en Amazon por $25.49 en todos los colores al momento de escribir este artículo.

Resumen de especificaciones:

Cartera, soporte y agarre en uno

Tres posiciones de soporte: modo paisaje, modo retrato, modo flotante (imagen abajo)

Solo 0.2″ de grosor

Pesa 60g

Cuero vegano de primera calidad de MOVAS

Imanes fuertes, con una fuerza de hasta 3.4lb

Opinión de 9to5Toys

De todas las carteras MagSafe de terceros para iPhone que he probado a lo largo de los años, esta tiene que ser una de mis favoritas. El soporte integrado la hace muy versátil y sigue manteniendo un perfil muy elegante. El hecho de que pueda meter las tres tarjetas que necesitaría llevar sin problemas es también un punto a favor.

La he estado usando durante aproximadamente un mes, y lo único negativo que puedo decir al respecto es que ya he empezado a notar un poco de arrugas donde doblas la cartera para que se convierta en un soporte. Esto no es necesariamente una sorpresa, pero es algo que vale la pena mencionar. De lo contrario, la cartera se ha mantenido sorprendentemente bien, algo que no se puede decir de la cartera FineWoven de Apple después de un mes de uso.

En general, recomendaría esta cartera a cualquiera que esté considerando comprar una cartera MagSafe de algún tipo. Obviamente, la limitación de solo poder meter un pequeño número de tarjetas en la parte trasera de tu iPhone sin que sea voluminosa hará que mucha gente no compre una cartera MagSafe en primer lugar. Sin embargo, si eso no es un problema para ti, esta es una compra encantadora. Es muy versátil.

Encuentro muy útil su capacidad para servir como un soporte, ya sea para reproducir un video de YouTube en la cocina en modo flotante, o simplemente para mantener mi teléfono en posición vertical en mi escritorio. Creo que tú también lo encontrarías útil.

