Bilionarios no pudieron obtener suficiente de este ETF en 2024. ¿Es adecuado para ti en 2025?

Los gestores de fondos de cobertura multimillonarios son reconocidos por su talento inversor, y muchos de ellos han alcanzado la cima de su industria al superar consistentemente al mercado.

Sin embargo, dirigir un fondo de cobertura no se trata solo de elegir acciones. Podría sorprenderte saber que muchos de los principales inversores compran acciones de ETFs, incluido el tipo más popular de fondo de índice, el fondo de índice S&P 500. Y cuando se trata de fondos de índice S&P 500, el más grande es el Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) con activos netos de $1.37 billones.

También es una opción principal incluso entre los gestores de fondos multimillonarios. Entre los que poseen el Vanguard S&P 500 ETF se encuentran Citadel Advisors de Ken Griffin, Berkshire Hathaway de Warren Buffett, Leon Cooperman, y varios otros multimillonarios poseen acciones de otros ETFs del S&P 500 como el SPDR S&P 500 ETF (NYSEMKT: SPY) y el iShares Core S&P 500 ETF (NYSEMKT: IVV).

Aquí te presentamos por qué encuentran tan atractiva esta opción de inversión, y por qué podría ser una buena elección para ti también.

Ya seas un inversor principiante o un experto, el Vanguard S&P 500 ETF es una adición fácil a tu cartera, y es una opción de bajo costo con una ratio de gastos de apenas 0.03%.

Siguiendo al S&P 500, el Vanguard S&P 500 ETF incluye 500 de las principales acciones de gran capitalización de EE. UU. en el mercado de valores. El gestor del índice, S&P Global, lo rebalancea cada trimestre para asegurarse de que refleje las mejores acciones disponibles. Los valores con bajo rendimiento son eliminados y se incorporan nuevos valores emergentes. Este año, el índice añadió acciones como Palantir y Workday a medida que se inclina cada vez más hacia el sector tecnológico.

El rebalanceo regular es una de las razones por las que el S&P 500 tiene un largo historial de ofrecer resultados sólidos, con un promedio del 10.5% desde su introducción en 1957. La otra razón de su éxito es la dinamismo de la economía estadounidense, que continúa creciendo incluso en un momento en el que gran parte del mundo ha tenido dificultades.

Los inversores multimillonarios también han elogiado a un ETF del S&P 500, y el CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ha aconsejado que para la mayoría de los inversores, lo mejor es comprar un fondo índice del S&P 500. También desea que su patrimonio invierta el 90% de su riqueza en un fondo índice del S&P 500 de bajo costo después de su muerte.

El S&P 500 ofrece casi algo para todos. El índice contiene una mezcla de acciones de crecimiento y de valor, aunque en la actualidad el peso se inclina más hacia las acciones de crecimiento dado que el sector tecnológico ha estado en ascenso. También abarca todos los sectores del mercado de valores, lo que ayuda a garantizar que estés diversificado y no estés demasiado expuesto a ningún sector en particular.

También ofrece un modesto rendimiento de dividendos del 1.2%, y el Vanguard S&P 500 ETF cotiza actualmente a un P/E de 28.

Mirando hacia el 2025, todo apunta a otro año sólido para el S&P 500. La economía estadounidense ha sido resiliente frente a la alta inflación y las altas tasas de interés, y la amenaza de una recesión parece haber pasado. Mientras tanto, el desempleo es bajo, el crecimiento del PIB es sólido y el boom de la inteligencia artificial está en pleno apogeo. Los inversores también parecen entusiasmados por el impacto de la administración Trump, que podría llevar a impuestos más bajos y menos regulación, en el mercado de valores y el S&P 500.

En general, un ETF del S&P 500 como el de Vanguard merece un lugar en casi cualquier cartera. El fondo índice tiene un largo historial de ofrecer un crecimiento sólido. Es menos arriesgado que elegir acciones individuales, e incluso a menudo supera a los inversores profesionales.

Warren Buffett hizo famosa una apuesta con un gestor de fondos de cobertura de que un ETF del S&P 500 superaría a un fondo gestionado durante una década (desde 2008), y Buffett ganó fácilmente. Si hay una lección, parece ser que no hay que complicarse demasiado al invertir. Comprar un ETF del S&P 500 es una de las decisiones de inversión más fáciles que puedes tomar.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa haber perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si invertiste $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $356,514!*

Apple: si invertiste $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $47,762!*

Netflix: si invertiste $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $485,594!*

En este momento, estamos emitiendo alertas “Double Down” para tres compañías increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver 3 acciones “Double Down” »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 30 de diciembre de 2024

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Palantir Technologies, Vanguard S&P 500 ETF y Workday. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Los multimillonarios no podían tener suficiente de este ETF en 2024. ¿Es adecuado para ti en 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool