Bilionario Stan Druckenmiller vendió Nvidia y compró este ETF subvaluado en su lugar

Stan Druckenmiller ganó mucho dinero invirtiendo en Nvidia (NASDAQ: NVDA), pero finalmente ha decidido sacar parte de sus ganancias de la mesa.

El ex gestor de fondos de cobertura y lugarteniente de George Soros invirtió por primera vez en Nvidia para su cartera en su Oficina Familiar Duquesne a finales de 2022. Añadió una cantidad significativa a su posición tras el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI el 30 de noviembre de ese año. Continuó construyendo su posición casi cada trimestre en 2023, con las acciones y opciones de compra representando más del 16% de su cartera a finales de año.

En ese momento, había invertido casi $550 millones en el líder de chips de inteligencia artificial (IA). Esa gran apuesta siguió dando sus frutos a principios de 2024 a medida que el precio de las acciones de Nvidia subía. Pero cuando el precio de las acciones superó los $900, Druckenmiller señaló en una entrevista con CNBC: “Muchas de las cosas que reconocimos ahora son reconocidas por el mercado”.

Por lo tanto, vendió algunas de sus acciones y todas sus opciones de compra. Finalizó el primer trimestre con acciones de Nvidia por valor de solo $159 millones, reduciendo su posición en aproximadamente un 84%. La participación de Druckenmiller en Nvidia ayudó a aumentar el valor de su cartera en más de $1 mil millones solo en el primer trimestre, frente a aproximadamente $3.4 mil millones a finales de 2023.

Pero ahora, está en camino a la siguiente inversión. Y es una grande.

Fuente de la imagen: Nvidia.

Apostando fuerte en pequeñas empresas

A finales del primer trimestre, la mayor posición de Druckenmiller era en opciones de compra del ETF iShares Russell 2000 (NYSEMKT: IWM). Tenía alrededor de $664 millones en opciones a finales de marzo.

El ETF iShares Russell 2000 es un fondo de índice simple que sigue el Russell 2000, que consta de las 2,000 empresas más pequeñas del Russell 3000. Es el índice más comúnmente utilizado para rastrear acciones de pequeña capitalización.

Las acciones de pequeña capitalización han quedado rezagadas detrás de sus pares más grandes. Mientras que las megacapitales como Nvidia y el resto de los “Magnificent Seven” impulsaron los rendimientos generales del mercado de valores en el último año y medio, las acciones de pequeña capitalización, en su mayor parte, han languidecido.

El Russell 2000 aún no ha superado el máximo histórico que alcanzó en 2021. Todavía está un 14% por debajo de ese nivel. Mientras tanto, el S&P 500 superó su máximo anterior en enero y ha seguido subiendo este año.

Existen buenas razones por las cuales las acciones de pequeña capitalización han quedado rezagadas con respecto al mercado general.

En primer lugar, las empresas más pequeñas son más sensibles a las tasas de interés que las grandes empresas. Las compañías en el Russell 2000 tienen un total de $832 mil millones en deudas, el 75% de las cuales debe refinanciarse para 2029, según un informe de Bloomberg. En comparación, solo el 50% de las obligaciones de deuda de las empresas en el S&P 500 deben vencer para entonces.

Las empresas más pequeñas también son más propensas a adquirir deudas a tasas flotantes en lugar de emitir bonos a tasas fijas. Como resultado, las empresas pequeñas han sido golpeadas en este entorno de tasas de interés elevadas.

Además, las acciones de pequeña capitalización son más sensibles a las recesiones económicas. Es más fácil para una empresa grande sobrevivir a una recesión que para una pequeña. Y a medida que aumentaron los temores de recesión en 2022 y 2023, las acciones de pequeña capitalización sintieron el golpe.

Pero parece que estamos dando un giro en ambos frentes. La Reserva Federal espera comenzar a reducir las tasas de interés más tarde este año. Mientras tanto, las esperanzas de un aterrizaje suave, es decir, evitar una recesión, están aumentando. Esto podría ser una buena noticia para los inversores de pequeñas empresas, y Druckenmiller ahora se cuenta entre ellos.

El caso para invertir en pequeñas empresas ahora

A pesar de su desempeño inferior en los últimos años, las empresas de pequeña capitalización históricamente superan a largo plazo. La razón es que las acciones de empresas más pequeñas exigen un mayor premio de riesgo porque es más probable que enfrenten dificultades en medio de recesiones económicas o cambios en su industria.

Después de un largo período de bajo rendimiento, la brecha de valoración entre las acciones de pequeñas y grandes capitalizaciones se encuentra en uno de los niveles más bajos que ha visto en décadas. La relación precio/ventas del Russell 2000 es menos de la mitad que la del S&P 500. La relación precio/ganancias futuras del índice S&P 600 de pequeñas empresas de valor (que solo rastrea empresas rentables) es un 30% menor que la del S&P 500. Estos son niveles no vistos desde principios de la década de 2000.

La última vez que la brecha fue tan amplia, las acciones de pequeña capitalización superaron a las de gran capitalización en los próximos años.

Los inversores que deseen seguir el ejemplo de Druckenmiller podrían invertir en el ETF iShares Russell 2000. Sin embargo, puede ser mejor centrarse exclusivamente en acciones de pequeñas empresas de valor. O mejor aún, acciones de pequeñas empresas de valor rentables. Las acciones de valor de pequeñas empresas han sido históricamente el segmento con mejor rendimiento del mercado, mientras que las acciones de crecimiento de pequeñas empresas han sido, en conjunto, las que menos han rendido. Como tal, un fondo de índice como el Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (NYSEMKT: VIOV) o el ETF de pequeña capitalización de valor de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (NYSEMKT: AVUV) podrían ser una apuesta mejor.

Druckenmiller cree que las perspectivas para las pequeñas empresas son buenas de cualquier manera. Y hay muchas señales que indican que tiene razón. Agregar una inclinación hacia las pequeñas empresas a su cartera ahora parece ser una idea inteligente, y un ETF es la forma más fácil de hacerlo.

Adam Levy tiene posiciones en American Century ETF Trust-Avantis U.s. Small Cap Value ETF. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. Motley Fool tiene una política de divulgación.

El multimillonario Stan Druckenmiller vendió Nvidia y compró este ETF infravalorado fue publicado originalmente por The Motley Fool