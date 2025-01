Biggs considerando postularse para gobernador de Arizona

El congresista republicano de Arizona, Andy Biggs, anunció su interés el martes en postularse para gobernador en 2026, ya que el Partido Republicano busca derrotar a la actual gobernadora demócrata, Katie Hobbs. Biggs, aliado del expresidente Donald Trump y ex presidente del conservador Freedom Caucus, presentó una declaración de interés, que es necesaria antes de poder comenzar a recoger firmas para calificar para la boleta. Sin embargo, presentar una declaración no significa que un candidato vaya a seguir adelante. En una declaración publicada en X, Biggs dijo que “traeré mi experiencia a mi estado natal para ayudarlo a cumplir su tremendo potencial. Tengo un sólido entendimiento de lo que el estado necesita para prosperar”.

El bígamo presidió el Freedom Caucus de 2019 a 2021 y fue uno de los ocho republicanos que ayudaron a destituir al ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, R-Calif., en 2023. Si Biggs se postula, podría resultar en una pelea entre él y Karrin Taylor Robson, también aliada de Trump. “¿Estás postulándote para gobernador? Creo que sí, Karrin, porque si lo haces, vas a tener mi apoyo, ¿de acuerdo?” Trump le dijo a una multitud el mes pasado en el evento Americafest de Turning Point USA en Phoenix. Robson se postuló para gobernador en 2022 pero perdió frente a Kari Lake, a quien Trump respaldó. Lake perdió las elecciones de ese año frente a Hobbs y recientemente perdió una candidatura para el Senado de los Estados Unidos. En su declaración, Biggs dijo que espera “conversar con mis compatriotas de Arizona mientras considero esta decisión importante”. El senador estatal Jake Hoffman, republicano y presidente fundador del Arizona Freedom Caucus, respaldó a Biggs en X. “Andy hará un Gobernador INCREÍBLE y asegurará que Arizona sea seguro y próspero para todos”, escribió.