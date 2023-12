Bienvenido al Obsesionado

¡Hola! Soy Panzer. Soy escritor, editor, fundador y fotógrafo con sede en el Valle Central de California. Después de trabajar durante mucho tiempo en el comercio minorista, me abrí paso en una carrera cubriendo startups y tecnología en etapa temprana, y reseñando productos como el iPhone de Apple.

Para obtener más información sobre mi carrera y cómo comencé, echa un vistazo a estas recientes charlas de podcast con Nilay Patel en Decoder y Ben Thompson en Stratechery.

Aunque desarrollé una gran audiencia para sitios como The Next Web y TechCrunch, nunca tuve un lugar para recopilar mis pensamientos sobre el amplio espectro de mis intereses. Estaré publicando cualquier cosa que encuentre interesante en el sitio aquí, y luego enviaré un boletín una vez a la semana sobre una idea o tema más grande. Y quizás incluso tengamos algunos colaboradores que compartan pensamientos sobre algo en lo que tienen experiencia laboral, en lugar de ser traducido a través de una lente, oscuramente.

Dado que pasé alrededor de 10 años dirigiendo TechCrunch de una forma u otra y liderando un equipo de hasta 50 personas, no tuve mucho tiempo para escribir sobre muchas de las cosas que tanto amo. Y amo muchas cosas. Moda, películas, música, comida, parques temáticos, robots, desarrollo y diseño de productos, negocios y construcción de empresas, colecciones y arte. Lo que sea, probablemente me he obsesionado con ello.

Este es un lugar para ejercitar algunas de esas obsesiones. Escribo para entender, por lo que los temas aquí serán diversos. Podría ser un diseño de interacción ingenioso de un gran equipo de producto, o una zapatilla bien hecha. Un restaurante nuevo favorito o un fascinante robot nuevo de Walt Disney Imagineering.

Por ahora lo mantengo simple pero podría lanzar algunos proyectos nuevos muy pronto. También me uniré a un nuevo e increíble equipo en 2024, así que también escribiré sobre eso aquí. Y sí, probablemente no podrá evitar que reseñe nuevo hardware de Apple.

Más que cualquier otra cosa, a lo largo de los años, he disfrutado cubriendo las diversas cosas que amo aprender para una audiencia de personas intensamente interesadas y comprometidas.

Cuanto más le importa algo a la gente, más profundo puedes llegar, y me encanta llegar hasta los átomos de un tema. Vivo en el agujero de conejo y me encanta la gente que quiere estar aquí conmigo.

En esta era de la obliteración paramétrica, el único foso real es el gusto. Espero que disfruten del mío. Por favor, suscríbase al boletín utilizando cualquiera de los enlaces que encuentre en el sitio y no puedo esperar para compartir estas obsesiones contigo. ¡Ciao!

Sigue The Obsessor aquí:

Instagram.com/panzer

Threads.net/the__obsessor

X.com/the_obsessor

Regístrate en The Obsessor

Obsesionado con los parques temáticos, la comida, la moda, la tecnología, el código, los productos y la vida.

Sin spam. Cancela la suscripción en cualquier momento.