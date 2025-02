Bienvenido a la era de ‘sin mascarilla’

“

Esta semana, una respuesta a la nueva serie de televisión animada de Marvel, Tu Amigable Vecino Spider-Man, llamó mi atención: “Pensé que era asombroso. Mi mayor miedo era que fuera irritante y ‘woke’, y no lo fue.”

Mi interés fue especialmente picado por el hecho de que esto no vino de algún comentarista grosero en GB News o de un defensor de la libertad de expresión en X, sino del joven que da voz a Spider-Man en sí mismo: el extravagante Hudson Thames, un actor y cantante con base en Los Ángeles que, a sus 30 años, solo está aproximadamente a un año de ser considerado miembro de la Generación Z.

Después de la reacción en contra de la izquierda en línea — ¿cómo se atreve a decir “irritante y woke”? — el productor del programa tuvo que intervenir para defender al actor. “Es un chico que se preocupa profundamente por las personas a su alrededor y siempre intenta hacer lo correcto”, dijo Jeff Trammell durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. “Creo que simplemente se equivocó al hablar.”

En realidad, no creo que se haya equivocado, a menos que por “equivocarse” signifique romper una regla no escrita que dice que debes seguir una línea particular si quieres ser empleado en Hollywood. El hecho es que ya no es popular ni innovador ser “woke”, o incluso proclamar que eres. Los jóvenes creativos quieren ser contraculturales, y ser “woke” se siente mainstream y casi de mediana edad en estos días. Esto, en cambio, fue simplemente el último signo de un profundo “cambio de ambiente”. Decir lo que realmente piensas — o al menos hacer ver que lo haces— es cool ahora; mantenerse dentro de una etiqueta social prescrita sobre lo que puedes o no puedes decir ya no lo es.

El regreso de un criminal convicto, condenado cuatro veces, a la Oficina Oval está estrechamente vinculado con este cambio. Los jóvenes viraron bruscamente hacia la derecha en las elecciones de noviembre, con Donald Trump ganando el 56 por ciento de los votantes masculinos de la Generación Z, según la encuesta VoteCast de Associated Press. Una reciente encuesta de CBS encontró que los jóvenes son el grupo de edad más entusiasta sobre Trump, con el 67 por ciento de los jóvenes de 18 a 29 años sintiéndose “optimistas” sobre los próximos cuatro años, en comparación con solo el 51 por ciento de los mayores de 65 años. ¿Recuerdan esas opiniones que decían que los votantes ancianos de Trump que veían Fox News morirían antes de que pudiera ser reelegido? No parece haber ocurrido exactamente así.

Pero ¿es Trump un síntoma o una causa de este cambio cultural lejos de todo lo que ha sido tan dominante en la última década y media? La política puede estar influenciada por la cultura, pero cuando el político en cuestión es un ícono cultural, discernir la dirección del flujo —Hudson, Támesis o cualquier otro curso de agua, considerando — es un poco más complicado.

Sean Monahan —un “pronosticador de tendencias” a quien se le atribuye haber usado por primera vez el término “cambio de ambiente” en 2021 y que fue el creador de “normcore” antes de eso— cree que Trump es un producto de un cambio en la cultura que comenzó después de Covid-19. Fue entonces cuando empezó a arraigarse una especie de nostalgia por una época menos restringida, más licenciosa.

“Covid realmente llevó a muchas personas al límite”, me dice Monahan. “Jóvenes que sentían que no podían decir lo que pensaban, pero tampoco podían hacer lo que querían, porque estaban yendo a la universidad a través de Zoom y era ilegal ir a fiestas en muchos lugares. Estas cosas se mezclaron con un sentido general de que el pasado era una era más libre, hedonista.”

Desde entonces, Monahan cree que hemos ido avanzando gradualmente hacia una nueva fase cultural, que él llama el “estilo boom boom”. Se trata de un consumo conspicuo, exhibiciones ostentosas de riqueza y “vibes” de supervillano. Es una especie de retroceso a la última vez que el conservadurismo capturó la cultura: los años 80. Con su gusto por los trajes y la música de los años 80, su descarada promoción de tokens criptográficos sin valor, su retrato presidencial de estilo supervillano —una riff en su fotomatón contumaz— y su lujoso palacio en Palm Beach, ¿hay alguien mejor para capturar esta nueva época cultural que el 47 mismo?

Edmond Lau, un “memeólogo” de lujo (sí) y estratega cultural, ofrece una evaluación similar del cambio cultural y el lugar de Trump en él. Lau argumenta que estamos pasando de un “modo claro”, encarnado por marcas de lujo sanitizadas y discretas como Aesop —¿qué progresista de ciudad no ha tenido alguna vez una botella de Resurrection Aromatique en su baño?— a un nuevo “modo oscuro”, más individualista. Bienvenidos a la “era de quitarse la máscara”. “Se trata de un rechazo de la virtud y una aceptación del vicio”, me dice Lau. “Se trata de abandonar la pretensión de seguir un conjunto de virtudes sociales.”

El señalar la virtud está fuera de moda; señalar el vicio está de moda. La derecha ha vuelto, ¡y esta vez nadie se avergüenza por ello!

