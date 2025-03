Bienvenido a la era de la suma cero. ¿Ahora cómo salimos de ella?

Mi abuelo tenía la idea de esconder dinero en huevos de plástico de colores esparcidos por su casa en Long Island. La mayoría llevaba monedas, pero siempre había uno con un billete de $100 nuevo.

Mi primo Billy-O y yo éramos los únicos participantes. Solíamos ser compañeros juguetones en el caos, pero como competidores, nos enfrentábamos a cada búsqueda con entusiasmo, volteando cojines, abriendo armarios, empujándonos hasta que, sin falta, Billy-O encontraba los $100.

La primera vez que ganó, luché contra las lágrimas. Pero después de perder durante algunos años, estallé.

“Simplemente no es justo”, grité.

“La vida no es justa”, nos dijo mi abuelo. “O ganas o pierdes”.

Esto es lo que se llama pensamiento de suma cero: la creencia de que la vida es una batalla por recompensas finitas donde las ganancias de uno significan pérdidas para otro. Y en estos días, esa noción parece estar en todas partes. Es así como vemos las admisiones a la universidad, como un concurso despiadado para grupos definidos por raza o privilegio. Está en nuestro amor por “Squid Game”. Es la ética de Silicon Valley de que el ganador lo lleva todo, y está en el centro de muchas opiniones populares: que los inmigrantes roban empleos a los estadounidenses; que los ricos se enriquecen a expensas de otros; que los hombres pierden poder y estatus cuando las mujeres ganan.

Pero en ningún lugar el surgimiento de nuestra era de suma cero es más pronunciado que en el escenario mundial, donde el presidente Trump ha estado demolición décadas de política exterior colaborativa con amenazas de aranceles proteccionistas y demandas de Groenlandia, Gaza, el Canal de Panamá y derechos mineros en Ucrania. Desde que asumió el cargo, a menudo ha canalizado la era que más admira: el siglo imperial XIX.

Y en su propio pasado, el pensamiento de suma cero estaba profundamente arraigado. Sus biógrafos nos dicen que aprendió de su padre que en la vida eres ganador o perdedor, y que no hay nada peor que ser un tonto. En el mundo de Trump, es matar o morir; el que no es un martillo debe ser un yunque.

El Sr. Trump puede no estar solo en esto. Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China también han mostrado una visión de suma cero de un mundo en el que las potencias más grandes pueden hacer lo que quieran mientras las más débiles sufren. Los tres líderes, no importa lo que digan, a menudo se comportan como si el poder y la prosperidad fueran escasos, lo que conduce inexorablemente a la competencia y la confrontación.

Hasta hace poco, el orden internacional se basaba en una idea diferente: que la interdependencia y las reglas aumentan las oportunidades para todos. Era aspiracional, produciendo un crecimiento económico cuádruple desde los años 80, e incluso tratados de desarme nuclear entre superpotencias. También estaba lleno de promesas vacías, de lugares como Davos o el G20, que rara vez mejoraban la vida cotidiana.

“La vuelta al pensamiento de suma cero ahora es en cierto modo una reacción contra el pensamiento de suma positiva de la era posterior a la Guerra Fría: la idea de que la globalización podría levantar todos los barcos, que Estados Unidos podría redactar un orden internacional en el que casi todos podrían participar y convertirse en un contribuyente responsable”, dijo Hal Brands, profesor de asuntos globales en la Universidad Johns Hopkins y miembro principal del Instituto American Enterprise. “La idea original de Trump desde 2016-17 fue que esto no estaba sucediendo.”

Lo que estamos experimentando ahora, especialmente en Estados Unidos, es efectivamente un rechazo a la creencia en la abundancia y la cooperación. Es un levantamiento contra la premisa de que muchos grupos pueden ganar a la vez: una actitud cínica, contagiosa, de nosotros o ellos, que se extiende por países, comunidades y familias.

Con juegos infantiles, quizás el pensamiento de suma cero se sienta como un amor duro. Pero a nivel nacional y global, cada vez es más difícil no preguntarse: ¿Qué estamos perdiendo con un enfoque de ganar o perder?

“Una imagen de bien limitado”

Es probable que el pensamiento de suma cero pareciera tener mucho sentido para nuestros antepasados evolutivos, que se vieron obligados a competir por comida para sobrevivir. Pero la mentalidad ha persistido y los investigadores se han interesado más en mapear su impacto.

El trabajo más reciente en las ciencias sociales se basa en los hallazgos de George M. Foster, un antropólogo de la Universidad de California, Berkeley. Hizo su trabajo de campo en comunidades rurales de México, donde fue el primer investigador en mostrar que algunas sociedades tienen “una imagen de bien limitado”.

En 1965, escribió que las personas que estudió en las colinas de Michoacán ven todo su universo “como uno en el que todas las cosas deseadas en la vida como tierra, riqueza, salud, amistad y amor, hombría y honor, respeto y estatus, poder e influencia, seguridad y protección, existen en cantidad finita y siempre escasa”.

Los psicólogos confirmaron más adelante que la sensación de escasez y de sentirse amenazado son componentes fundamentales del pensamiento de suma cero en individuos y culturas. Un análisis de 2018 de 43 naciones, por ejemplo, encontró que las creencias de suma cero tienden a surgir más “en sociedades jerárquicas con una disparidad económica de recursos escasos”.

Pero el pensamiento de suma cero es una percepción, no una evaluación objetiva. A veces, las personas ven juegos de suma cero por todas partes, a pesar de que para la mayoría de nosotros, “las situaciones puramente de suma cero son sumamente raras”, como señaló recientemente un artículo en la Revista de Psicología de la Personalidad y Psicología Social.

Piense en dos compañeros de trabajo compitiendo por el mismo ascenso: Sí, uno puede conseguirlo y el otro no, pero a largo plazo, sus fortunas también subirán o bajarán juntas según cómo se desempeñe su equipo o empresa. Incluso en el deporte, el concurso prototípico de suma cero, perder ante un competidor más fuerte puede acelerar el desarrollo de habilidades importantes, como le digo continuamente a mi hijo cuando su equipo de fútbol lucha por anotar en una dura liga local.

Esencialmente, muchas personas caen en lo que Daniel V. Meegan, psicólogo de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, ha identificado como un “sesgo de suma cero”. Creen que están en escenarios de competencia despiadada incluso cuando no lo están.

A muchos partidarios de la suma cero les gusta verse a sí mismos como realistas duros y tercos, y a veces un enfoque ganador-lo-todo puede conducir a ganancias o victorias, al menos temporalmente. Pero la ciencia dice que el pensamiento de suma cero está arraigado en el miedo. Confunde la “imagen de bien limitado” de Foster con la sabiduría y trata a los posibles socios como amenazas, creando puntos ciegos para el potencial de beneficio mutuo.

Por eso, el pensamiento de suma cero puede ser tan problemático: restringe la perspectiva, agudiza la antagonismo y distrae nuestras mentes de lo que podemos hacer con cooperación y creatividad. Las personas con una mentalidad de suma cero pueden pasar por alto fácilmente un ganar-ganar.

Pero el peligro mucho mayor del pensamiento de suma cero es el perder-perder.

Con nosotros o contra nosotros

La última vez que el pensamiento de suma cero guió al mundo, las potencias coloniales de Europa de los siglos XVI al XIX veían la riqueza como finita, medida en oro, plata y tierra. Las ganancias para uno se traducían en pérdidas para otro y los imperios imponían altos aranceles para protegerse de los competidores.

El Sr. Trump ha romantizado el final de esta era. “Fuimos más ricos de 1870 a 1913”, dijo a los periodistas el mes pasado. “Eso fue cuando éramos un país con aranceles”.

De hecho, Estados Unidos es mucho más rico ahora en ingresos familiares y producción económica. Pero la negativa de Mr. Trump a reconocer el contexto histórico puede ser aún más preocupante. Los economistas dicen que el mercantilismo y las rivalidades entre grandes potencias de esa era imperial obstaculizaron la creación de riqueza, fomentaron la desigualdad y a menudo llevaron al juego de suma cero más completo de todos: la guerra.

La Guerra de los 80 Años. La Guerra de los 30 Años. La Guerra de los Nueve Años. Los monopolios comerciales y la construcción de imperios produjeron décadas de pérdidas que costaron sumas enormes y causaron millones de bajas.

Lo que realmente hizo que Estados Unidos fuera diferente, según los historiadores, fue una mayor adhesión al capitalismo exuberante descrito por Adam Smith en “La riqueza de las naciones”.

Publicado en 1776, el libro se apartó de las suposiciones de escasez del mercantilismo. Smith mostró que la riqueza podía ser más que metal. Podía ser todo lo que hace una economía, también conocido como producto interno bruto. Las nuevas riquezas podían crearse a través de la productividad, la innovación y los mercados libres que permitían a cada país priorizar lo que hace mejor.

El capitalismo de suma no cero era bastante convincente para una joven nación de inmigrantes esforzados. (La proporción de extranjeros en la población de EE. UU. alcanzó casi el 15 por ciento alrededor de 1890, un hecho que Mr. Trump también parece ignorar). Y de muchas maneras, los mercados libres y el intercambio eran más difíciles de abrazar para los líderes de Europa. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron impulsadas por enfoques de suma cero en las relaciones internacionales.

Esa línea que incluí al principio de este artículo: “el que no es un martillo debe ser un yunque”? Viene de un discurso que Adolf Hitler dio sobre el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania a pagar reparaciones, desarmarse y perder territorio después de la Primera Guerra Mundial.

“Si es la década de los 30, entiendes correctamente que si los países no están firmemente bajo tu dominio, podrían estar completamente movilizados contra ti”, dijo Daniel Immerwahr, historiador de política exterior de EE. UU. en la Universidad Northwestern. Solo después de que terminó la guerra, agregó, hubo un intento de “cambiar las reglas del juego” para hacer el mundo menos de suma cero, asegurando a los países que podrían enriquecerse a través del comercio en lugar de tomar tierras o comenzar guerras.

Estados Unidos construyó y supervisó ese sistema, principalmente a través de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. Lo cual no significa que la perspectiva de Washington nunca haya sido de suma cero, o que Estados Unidos nunca haya quedado atrapado en un perder-perder propio.

Cubrí la guerra de Irak, después de que el presidente George W. Bush dijera a otros países que tenían una elección de suma cero: “O están con nosotros o están con los terroristas”.

Hace unos meses, abrí una nueva oficina para The New York Times en Vietnam. Ahora vivo con mi familia en un país que todavía lidia con las secuelas de una guerra civil de suma cero a la que Estados Unidos se unió debido a su propia creencia de suma cero de que cualquier país que ganaran los comunistas significaba una gran pérdida para el estilo de vida estadounidense.

Las consecuencias fueron severas: un saldo de tres millones de vidas vietnamitas y más de 58,000 soldados estadounidenses, además de un legado de trauma psicológico.

Quizás el mundo puede evitar repetir una espiral tan catastrófica. La economía global está más interconectada ahora, un potente desincentivo a la agresión. Muchos países que también se han beneficiado del sistema de posguerra, especialmente en Europa y Asia, buscan proteger su principio de paz a través de la disuasión cooperativa.

Quizás el pensamiento de suma cero incluso pueda fomentar la moderación. En el mismo artículo que declara que las situaciones puramente de suma cero son “sumamente raras”, dos profesores de psicología, Patricia Andrews Fearon y Friedrich M. Gotz, descubrieron que “la mentalidad de suma cero predice tanto la hipercompetitividad como la evitación ansiosa de las competiciones”.

Algunos partidarios de la suma cero pueden no competir, concluyeron, porque no quieren causar el dolor o enfrentar los costos que consideran necesarios para el éxito. También pueden evitar concursos que no creen que puedan ganar.

El Sr. Trump puede terminar luchando y huyendo, dependiendo de las circunstancias. Él ve a otras naciones solo en dos formas, dijo Mr. Immerwahr: “O están completamente bajo tu dominio o son amenazas”.

Simplista, sí, pero muchos estadounidenses también ven los asuntos exteriores en términos contundentes y personales. Después de que escribí recientemente sobre el impacto doloroso de la desaparición de la U.S.A.I.D. en las víctimas vietnamitas del Agente Naranja, un lector envió un breve y elocuente comentario: “Entiéndelo. Ese es MI dinero.”

Cambiar el juego

¿Qué causa este tipo de pensamiento de suma cero?

La desigualdad económica fomenta esa creencia sobre el éxito. Pero los estadounidenses de suma cero pueden no estar realmente discutiendo sobre impuestos, universidad, empleos o riqueza.

Jer Clifton, psicólogo de la Universidad de Pensilvania que supervisa extensas encuestas de creencias primordiales mundiales, me dijo que la reacción actual puede tener raíces en una convicción de suma cero sobre algo más profundo: importancia.

Muchos estadounidenses parecen temer que si otro grupo importa más, ellos importan menos. “En Estados Unidos del siglo XXI, el temor más común y dominante no es la escasez de comida o recursos, sino no tener suficiente significado”, dijo el Dr. Clifton. “Somos un pueblo desesperado por importar.”

Bajo el viejo orden, los estadounidenses encontraron significado en la creencia de que Estados Unidos era especial. Nuestra nación se construyó no sobre sangre o tierra, sino sobre ideas: democracia, libertad, la oportunidad de ascender de la pobreza a la riqueza; y estábamos seguros de que podíamos inspirar y mejorar otros países.

Hoy, menos estadounidenses que nunca quieren que Estados Unidos juegue un papel importante o líder en los asuntos internacionales, según encuestas de Gallup que se remontan a los años 60. Están insatisfechos consigo mismos y con el mundo, y dudan sobre cómo avanzar.

Cualquier revivificación deseada del significado puede no llegar fácilmente. La cultura de suma cero engendra hostilidad y desconfianza al insistir en la dominación. Puede escuchar una respuesta común en Friedrich Merz, quien probablemente sea el nuevo líder de Alemania, pidiendo “independencia” de Estados Unidos.

“Una cosa que he visto a la gente hacer si saben que están siendo forzados a un juego de suma cero es minimizar la inversión y retener recursos”, dijo Michael Smithson, profesor emérito de psicología en la Universidad Nacional de Australia que ha estudiado el pensamiento de suma cero durante más de una década.

Básicamente, aquellos que se resisten al juego evitan al jugador de suma cero, que tiende a ser menos feliz y difícil de llevar. Menos jugadores (y recursos) hacen que el juego sea menos lucrativo, pero más seguro. Con el tiempo, los “ganadores” agregan socios y acuerdan nuevas reglas. En la línea del libro de Daniel Kahneman “Pensar rápido, pensar despacio,” estudios han demostrado que las personas pueden aprender a ver las situaciones como de suma no cero con deliberación y orientación.

El Sr. Smithson dijo que a menudo les decía a los estudiantes