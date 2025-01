Bielorrusia: Lukashenko reclama victoria abrumadora en elección tachada de ‘farsa’

El líder autoritario bielorruso Alexander Lukashenko ha asegurado otra victoria en unas elecciones calificadas por los gobiernos occidentales como un fraude. El Comité Electoral Central afirmó el lunes que Lukashenko ganó el 86,8% de los votos y que la participación fue casi del 87%. Había cuatro nombres en la papeleta, cuidadosamente seleccionados para no representar un desafío al liderazgo actual, pero no se permitió la participación de contendientes creíbles, ya que todas las figuras de la oposición están en la cárcel o en el exilio en el extranjero. No hubo observadores independientes que supervisaran la votación. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que las elecciones fueron un descarado ataque a la democracia, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, publicó que “el pueblo de Bielorrusia no tuvo opción”. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente Vladimir Putin -quien ha gobernado Rusia desde el año 2000- felicitó a su estrecho aliado Lukashenko por su “sólida victoria”. Peskov dijo que Moscú creía que las elecciones bielorrusas fueron una “elección absolutamente legítima, bien organizada y transparente” y criticó “las voces que suenan desde Occidente”. Los líderes de China, Venezuela y Pakistán también ofrecieron sus felicitaciones a Lukashenko. La líder opositora bielorrusa exiliada, Svetlana Tikhanovskaya, desestimó las elecciones como “otra farsa política”. Ella afirmó haber ganado las elecciones de 2020, en las que se postuló en lugar de su esposo encarcelado. Lukashenko creía erróneamente que Tikhanovskaya no representaría un desafío para él, pero después de que parecía haber ganado un gran apoyo, fue expulsada del país. Ahora no queda oposición en Bielorrusia, que también ha cerrado todos sus medios de comunicación independientes. El domingo por la noche, Lukashenko le dijo a Steve Rosenberg de la BBC que sus oponentes habían “elegido” la cárcel o el exilio. “Nunca obligamos a nadie a salir del país”, dijo, añadiendo que “no le importa en absoluto si [Occidente] reconoce nuestras elecciones”. Este será el séptimo mandato de Lukashenko en el poder. Ha gobernado Bielorrusia desde 1994.