Biden visita un cementerio militar en Francia que Trump una vez desairó.

Hay trolls. Y luego hay trolls presidenciales.

El presidente Biden concluyó el domingo una visita de cinco días a Francia visitando un cementerio de soldados estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial. Eso, por supuesto, es lo que suelen hacer los presidentes.

Pero este cementerio en particular era el mismo que el presidente Donald J. Trump supuestamente iba a visitar en 2018 antes de cancelar, citando la lluvia, y desatando una furia política. Para el Sr. Biden, que se postula nuevamente contra el Sr. Trump, visitar el cementerio tenía como objetivo enviar un mensaje a los votantes en su país.

“Estados Unidos se presentó”, dijo. “Estados Unidos se presentó”

El Sr. Biden hablaba del ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Pero podría muy bien haber estado hablando de la negativa de Mr. Trump a presentarse hace seis años.

Consultado directamente sobre qué estaba tratando de decir sobre su rival en la carrera presidencial de este año, el Sr. Biden hizo una pausa por un momento.

“¿Otras preguntas?” dijo.

Pero la decisión de visitar el Cementerio Americano Aisne-Marne, al pie de la colina donde se libró la Batalla de Belleau Wood, no fue un accidente. Después de pasar dos días en Normandía rindiendo homenaje a los soldados estadounidenses que desembarcaron en las playas allí el Día D en 1944, el Sr. Biden ciertamente no necesitaba añadir otro evento en honor a los veteranos. Pero evidentemente la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar.

Ni el Sr. Biden ni el Sr. Trump sirvieron en el ejército, y ambos han tenido desacuerdos con los generales como comandantes en jefe. Pero el hijo del Sr. Biden, Beau Biden, sirvió en el ejército en Iraq y el presidente ha expresado fuertes sentimientos de apego a los veteranos. Mr. Trump, en cambio, a menudo ha denigrado a quienes han servido, un punto al que el Sr. Biden quería llamar la atención con su visita el domingo.

“Cada vez que aparezco en un lugar militar donde están enterrados veteranos, me vienen recuerdos de escuchar a mi abuelo y a mi madre hablar sobre la pérdida de un hijo y hermano en el Pacífico Sur”, dijo el Sr. Biden a los periodistas el domingo después de colocar una corona cerca de la capilla del cementerio. “Y pienso en mi hijo Beau.”

También aprovechó el momento para criticar indirectamente a Mr. Trump, quien ha defendido una ideología de Estados Unidos primero y se ha burlado del rol de la OTAN como protector de Europa, y que como presidente sacó a Estados Unidos de pactos internacionales.

“La idea de poder evitar participar en grandes batallas en Europa, simplemente no es realista”, dijo el Sr. Biden. “Por eso es tan importante que sigamos teniendo las alianzas que tenemos. Continuar manteniendo a la OTAN fuerte.”

Como candidato en 2015, Mr. Trump menospreció el servicio de guerra del senador John McCain y en privado a menudo sonaba irrespetuoso hacia otros que se ofrecieron como voluntarios para el servicio militar.

“Cualquiera que fuera a esa guerra era un tonto”, le citó diciendo John F. Kelly, su segundo jefe de gabinete de la Casa Blanca y general del Cuerpo de Marines retirado. “No sé por qué ustedes piensan que estos tipos que mueren o resultan heridos son héroes. Son perdedores”. Mr. Trump ha negado haber llamado “tontos” y “perdedores” a los soldados.

Mr. Trump, que evitó el servicio militar en Vietnam a través de un diagnóstico de espolones óseos en sus pies que un informe del New York Times encontró que pudo haber sido otorgado por un médico como cortesía a su padre, dejó en claro durante su presidencia que creía que el ejército le debía lealtad a él personalmente.

Les dijo a sus asistentes en privado que no quería soldados heridos en un desfile militar porque no lucía bien y le preguntó a Mr. Kelly por qué sus generales no podían ser más leales, “como los generales alemanes” que servían a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Desde que dejó el cargo, Mr. Trump ha sugerido públicamente que el general Mark A. Milley, a quien nombró presidente del Estado Mayor Conjunto, podría merecer ser ejecutado por no ser lo suficientemente leal a él.

El incidente del cementerio tuvo lugar durante un viaje en noviembre de 2018 para conmemorar el centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Mr. Trump estaba disgustado cuando descubrió que estaba programado para visitar dos cementerios de soldados estadounidenses, y cuando llovió, canceló el primero.

Los asistentes dijeron en ese momento que la lluvia dificultaba el vuelo al Cementerio Americano Aisne-Marne en helicóptero, y que viajar en coche habría tomado dos horas y habría desencadenado tráfico en París. Mr. Kelly fue por carretera en su lugar, junto con el general Joseph F. Dunford Jr., entonces presidente del Estado Mayor Conjunto.

Mr. Trump visitó otro cementerio, el Cementerio Americano de Suresnes, justo afuera de París, como estaba programado al día siguiente, pero para ese momento ya era demasiado tarde para evitar la previsible reacción política negativa.