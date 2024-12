Biden vetará proyecto de ley que daría a Trump más jueces federales para nombrar

El Presidente Biden y los demócratas clave ahora están oponiéndose a un proyecto de ley que alguna vez fue bipartidista y que hubiera autorizado 63 nuevos juzgados permanentes de distrito ahora que el presidente electo Donald Trump sería quien nombraría a 21 de esos juzgados una vez que asumiera el cargo.

El Senado en agosto aprobó la “Ley de Solución de Emergencias por Falta de Personal Judicial” o la “Ley de JUECES de 2024”, que escalona los 63 nuevos juzgados permanentes que el presidente puede elegir durante los próximos 10 años. Citando cómo los tribunales están sobrecargados de casos, el proyecto de ley dice que el presidente designará 11 de esos juzgados permanentes en 2025 y 11 más en 2027. El presidente nombraría 10 jueces más en 2029, 11 en 2031, 10 en 2033 y 10 más en 2035, dice el proyecto de ley.

Los demócratas lamentan que el proyecto de ley no llegara a votarse en la Cámara antes de las elecciones, cuando aún estaba en juego el control de la próxima presidencia y, por lo tanto, qué partido elegiría esos próximos 21 jueces.

La Casa Blanca emitió un comunicado el martes diciendo que Biden vetaría el proyecto de ley si llegara a su escritorio.

“Mientras que el personal judicial es importante para el estado de derecho, S. 4199 es innecesario para la administración eficiente y efectiva de la justicia”, dijo la Casa Blanca. “El proyecto de ley crearía nuevos juzgados en estados donde los senadores han intentado mantener vacantes judiciales existentes. Esos esfuerzos por mantener vacantes sugieren que las preocupaciones sobre la economía judicial y la carga de casos no son la verdadera fuerza motivadora detrás de la aprobación de este proyecto de ley ahora”.

TRUMP NOMBRARÁ ‘DOCENAS’ DE JUECES, DICEN EXPERTOS, A PESAR DE QUE LOS DEMÓCRATAS ESTÁN APOYANDO A LOS NOMINADOS EN LA SESIÓN DE PATO COJO

Rep. Jerry Nadler, D-N.Y., dice ahora que se opone a la ley JUECES que el presidente electo Donald Trump ganó en el Día de las Elecciones.

Antes de que la Casa Blanca emitiera su declaración señalando que Biden vetaría el proyecto de ley, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, R-Ky., dio un discurso señalando cómo la Ley de JUECES fue aprobada por unanimidad en el Senado en agosto.

El apoyo bipartidista, argumentó McConnell, demostró que “el derecho a juicio rápido sigue siendo abrumadoramente popular”.

“Hace dos semanas, la Casa Blanca parecía sugerir, a través de un comentario anónimo, que el presidente Biden tiene objeciones al proyecto de ley. Me gustaría saber la justificación del presidente. Es difícil imaginar una justificación para bloquear la Ley de Jueces que no huela a partidismo desnudo”, dijo McConnell, quien lideró el esfuerzo de los republicanos para bloquear el nombramiento que el ex presidente Obama hizo de Merrick Garland para la Corte Suprema. “Es casi inconcebible que un presidente saliente considere vetar un paso tan obviamente prudente por cualquier motivo que no sea el rencor egoísta”.

Los demandantes en todo Estados Unidos merecen su día en la corte”, dijo. “Merecen saber que el poder judicial federal tiene la capacidad para considerar cuidadosa y minuciosamente sus casos. El presidente, ex presidente del Comité Judicial del Senado, está bien equipado para apreciar este hecho, y espero que actúe en consecuencia”.

Danielle Wallace es una reportera de noticias de última hora y política en Fox News Digital. Los consejos de la historia se pueden enviar a [email protected] y en X: @danimwallace.