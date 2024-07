Biden se retira de la candidatura a la reelección y apoya plenamente a Kamala Harris.

Joe Biden, en una carta a la nación (misma publicación, en Instagram):

Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que renuncie y me enfoque únicamente en cumplir mis deberes como Presidente por el resto de mi mandato.

Y en una publicación de seguimiento en X:

Mis compañeros Demócratas, he decidido no aceptar la nominación y enfocar todas mis energías en mis deberes como Presidente por el resto de mi mandato. Mi primera decisión como nominado del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi Vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Vamos a hacer esto.

He estado ambivalente acerca de la salida de Biden desde el Debate. Veo claramente que ha disminuido. Ha perdido su habilidad. Mira a Biden en 60 Minutos hace solo cuatro años, en la cúspide de la elección de 2020. Ese es Joe Biden. Biden hoy, incluso en su mejor momento, no tiene esa chispa. Ya no es capaz de ser un comunicador convincente pero un comunicador es lo primero y principal que necesita ser un candidato. Admiro a Biden más que nunca por aceptar y afrontar esta verdad incómoda, y poner tanto a su país como a su partido por encima de su ambición personal. Más que cualquier otra fisura en nuestra política fracturada y altamente polarizada hoy, la diferencia entre Demócratas y Republicanos es que los Demócratas tienden a enfrentar y abordar verdades incómodas, y los Republicanos no son más que un culto de personalidad extraño, repugnante y aterrador que adora a un anciano corrupto.

Así es como creo que se desarrollará. Puede que sea un deseo, pero es en lo que apostaría. Todo el establecimiento Demócrata apoyará a Kamala Harris como la nominada. Líderes Demócratas ambiciosos y populares como Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Josh Shapiro, Andy Beshear y Pete Buttigieg no la desafiarán por la nominación. Competirán solo por ser su elección como VP. (Excepto Newsom, que, viniendo del mismo estado que Harris, no funcionaría). Mis dos principales elecciones para VP serían Buttigieg y Whitmer. Mira a Buttigieg en el programa de Bill Maher este fin de semana, hablando sobre J.D. Vance y por qué Peter Thiel lo apoya. Es tan inteligente, y tan bueno explicando las cosas.

La reacción automática a mi sugerencia de elegir a Buttigieg o Whitmer es obvia: ¿no es pedir mucho que una mujer negra esté en la parte superior de la boleta electoral? ¿Por qué ir con dos mujeres, o una mujer negra y un hombre gay? Porque son inteligentes y son agudos y son buenos en la televisión. Si no te gusta su mensaje o plataforma, no votes por ellos. Pero si no quieres votar por una boleta con dos mujeres, o una boleta con un hombre gay como VP, solo porque sí, entonces jódete. Ve a votar por Trump, porque eres un bigot, y él es el candidato para ti. Hay demasiados racistas y sexistas en Estados Unidos, pero no son la mayoría.

Como escribí el fin de semana pasado después del intento de asesinato contra Trump: esto será noticia vieja para noviembre. La razón por la que los candidatos presidenciales de EE. UU. tienden a anunciar sus campañas dos años antes de las elecciones es porque a diferencia de los sistemas parlamentarios, nuestras fechas de elección y mandatos presidenciales están establecidos de antemano. Los candidatos anuncian temprano en EE. UU. simplemente porque pueden. Es algo bueno, en una elección donde la abrumadora mayoría de los votantes independientes querían que tanto Biden como Trump abandonaran la carrera, para que los Demócratas empiecen de nuevo, con casi cuatro meses completos para dirigir una campaña que enfatice la juventud, la inteligencia, la competencia, la honestidad y el cambio. Nuevo es un adjetivo positivo en Estados Unidos.

Noviembre está lejos. Abróchense los cinturones.

