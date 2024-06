Biden se disculpa con Zelensky por retraso en ayuda militar a Ucrania

El presidente de EE.UU. Joe Biden se ha disculpado con su homólogo Volodymyr Zelensky por los retrasos en la ayuda militar a Ucrania y ha prometido $225 millones en apoyo. La pareja se reunió para hablar en París, un día después de asistir a las conmemoraciones del 80 aniversario del desembarco de Normandía en Francia. El Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que el nuevo paquete de ayuda incluiría municiones y misiles antiaéreos. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Biden dijo que los retrasos anteriores en la ayuda fueron causados por algunos republicanos en el Congreso, pero reiteró el apoyo de EE.UU. a Ucrania. “Estados Unidos estará a tu lado”, dijo Biden a Zelensky. “No te has postrado. No te has rendido en absoluto. Sigues luchando de una manera notable, simplemente notable”. En respuesta, Zelensky subrayó la importancia de la relación de su país con EE.UU., diciendo que era crucial en la lucha contra Rusia: “Contamos con tu continuo apoyo, estando a nuestro lado hombro con hombro”. Después de reunirse con Zelensky, Biden pronunció un apasionado discurso en Pointe Du Hoc, un lugar en Normandía donde los rangers del ejército de EE.UU. escalaron un acantilado para asaltar un bastión nazi el Día D. El presidente de EE.UU. habló sobre el sacrificio de quienes perdieron la vida el 6 de junio de 1944, diciendo que querrían “que nos mantuviéramos fieles a lo que América representa”. “Nos piden que hagamos nuestro trabajo: proteger la libertad en nuestro tiempo, defender la democracia, enfrentarnos a la agresión en el extranjero y en casa”, agregó. Antes en el día, Zelensky se dirigió al parlamento francés, diciendo que el conflicto actual con Rusia significaba que Europa “lamentablemente ya no es un continente de paz”. También expresó la esperanza de que una cumbre celebrada en Suiza a finales de este mes pudiera ayudar a poner fin a la guerra. El presidente ucraniano tiene previsto reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron durante su visita. Hablando en la televisión francesa el jueves por la noche, Macron dijo que París enviaría cazas Mirage 2000 a Ucrania y formaría a pilotos ucranianos. Dijo que la formación podría comenzar este verano. “Normalmente se necesitan entre cinco, seis meses. Así que para fin de año habrá pilotos. Los pilotos serán formados en Francia”, dijo. Macron también dijo que los aliados occidentales considerarían una petición para enviar instructores militares para formar a las fuerzas ucranianas en el terreno. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los comentarios del presidente francés mostraban que estaba dispuesto a desempeñar un papel “directo” en el conflicto de Ucrania. Los acontecimientos del viernes llegan un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin advirtiera que Moscú podría armar a países con el objetivo de atacar objetivos occidentales. Putin hizo la declaración mientras criticaba la entrega de armas de largo alcance por parte del occidente a Ucrania. No especificó a qué países podría suministrar armas Moscú. Varios países, incluidos EE.UU., han dado luz verde a Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia. Biden ha dado a Ucrania permiso para usar armas suministradas por Estados Unidos para atacar objetivos en Rusia, pero solo cerca de la región de Kharkiv. La Casa Blanca ha dicho que Ucrania no puede usar misiles ATACMS de largo alcance en suelo ruso.