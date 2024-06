Biden se disculpa con Zelensky por la asistencia militar retrasada

nuevo video cargado: Biden Se Disculpa con Zelensky por Asistencia Militar Retrasada

Biden Se Disculpa con Zelensky por Asistencia Militar Retrasada

Presidente Biden se reunió con Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y se disculpó por el retraso en aprobar la asistencia militar, culpando a la oposición republicana conservadora.

Me disculpo por las semanas de no saber qué va a pasar en términos de financiamiento, y porque tuvimos problemas para obtener el proyecto de ley que teníamos que aprobar que tenía el dinero en él. Algunos de nuestros miembros muy conservadores lo estaban reteniendo, pero lo logramos, finalmente. Y desde entonces, incluido hoy, he anunciado seis paquetes de financiamiento significativos. Hoy, también estoy firmando un paquete adicional de $225 millones para ayudarte a reconstruir la red eléctrica. Y una vez que logramos aprobar el proyecto de ley de seguridad nacional, que fue un problema político, pudimos hacerlo todo. Y la forma en que te mantuviste firme, resistiendo en Járkov, y demostrando una vez más que el pueblo de Ucrania no puede y nunca será vencido. Y te aseguro que Estados Unidos va a estar contigo. Lo he dicho todo a lo largo de este debate. Sigo diciéndolo. Estados Unidos está contigo. Eres el baluarte contra la agresión que está teniendo lugar. Tenemos la obligación de estar ahí. Así que estoy deseando tener una discusión detallada contigo sobre hacia dónde vamos desde aquí.

