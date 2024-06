Biden revela propuesta israelí para poner fin al conflicto

El Presidente de Estados Unidos Joe Biden ha instado a Hamas a aceptar una nueva propuesta israelí para poner fin al conflicto en Gaza, diciendo que “es hora de que esta guerra termine”. La propuesta constaría de un alto al fuego de seis semanas en el que las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarían de las zonas pobladas de Gaza. También habría un “incremento” de ayuda humanitaria, así como un intercambio de algunos rehenes por prisioneros palestinos. El acuerdo eventualmente llevaría a una “cesación de hostilidades” permanente y un importante plan de reconstrucción para Gaza. Hamas dijo que ve la propuesta “positivamente”. Hablando en la Casa Blanca el viernes, el Sr. Biden dijo que la primera fase del plan propuesto incluiría un “alto el fuego pleno y completo”, la retirada de las fuerzas de la IDF de las zonas pobladas y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. “Este es verdaderamente un momento decisivo”, dijo. “Hamas dice que quiere un alto el fuego. Este acuerdo es una oportunidad para demostrar si realmente lo quieren”. El alto el fuego, agregó, permitiría que más ayuda humanitaria llegue al territorio asediado, con “600 camiones transportando ayuda a Gaza todos los días”. La segunda fase vería a todos los rehenes vivos restantes regresados, incluyendo a soldados masculinos. Luego, el alto el fuego se convertiría en “la cesación de hostilidades, permanentemente”. Entre quienes han instado a Hamas a aceptar la propuesta estaba el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido David Cameron, quien dijo que el grupo “debe aceptar este acuerdo para que podamos ver un alto en los combates”. “Hemos argumentado durante mucho tiempo que un alto en los combates puede convertirse en una paz permanente si todos estamos dispuestos a dar los pasos correctos”, agregó el Sr. Cameron. “Aprovechemos este momento y pongamos fin a este conflicto”. En su discurso, el Sr. Biden reconoció que las negociaciones entre las fases uno y dos serían difíciles. Hasta hace pocos días, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu hacía saber que estaba implacablemente opuesto a acordar el fin de la guerra como parte de un acuerdo de alto el fuego, por lo que la referencia de Biden al fin de la guerra es particularmente significativa. Aunque el plan incluye muchos de los detalles de rondas de conversaciones previas, en última instancia fracasadas, la petición de Estados Unidos de un alto el fuego permanente parece ser una importante concesión diseñada para tratar de lograr que Hamas vuelva a las negociaciones en términos que ya han dicho aceptarían. Un alto el fuego permanente ha sido una de las principales demandas del grupo. La tercera fase de la propuesta vería que los restos finales de cualquier rehén israelí fallecido fueran devueltos, así como un “importante plan de reconstrucción” con la asistencia de Estados Unidos y la comunidad internacional para reconstruir hogares, escuelas y hospitales. En sus declaraciones, el Sr. Biden reconoció que algunos israelíes -incluidos funcionarios del gobierno de Israel- probablemente se opondrían a la propuesta. “He instado a la lideranza en Israel a respaldar este acuerdo”, dijo. “Independientemente de la [presión política] que surja”. El presidente de Estados Unidos también se dirigió directamente al pueblo israelí, diciéndoles que “no podemos perder este momento”. Cabe destacar que Biden dijo que Hamas ahora ha sido degradado hasta el punto de que ya no puede repetir un ataque como el que llevaron a cabo sus combatientes el 7 de octubre, probablemente un mensaje a los israelíes de que Washington considera la guerra como concluida. En un comunicado, el Primer Ministro Netanyahu insistió en que la guerra no terminaría hasta que se logren sus objetivos, incluyendo el regreso de todos los rehenes y la eliminación de las capacidades militares y de gobierno de Hamas. Dijo que el último plan permitiría a Israel mantener estos principios. Hamas, por su parte, dijo que ve la propuesta “positivamente” debido a su llamado a un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la reconstrucción y el intercambio de prisioneros. El grupo dijo que estaba listo para “tratar positiva y constructivamente” cualquier propuesta centrada en un alto el fuego permanente, siempre que Israel “declare su compromiso explícito con eso”. Otro funcionario palestino familiarizado con las negociaciones que ha visto la nueva propuesta israelí dijo que el documento no incluía una garantía de que la guerra terminará, ni que las tropas de la IDF se retirarán completamente de Gaza. Un portavoz del Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo que espera que las declaraciones de Biden y la propuesta israelí “lleven a un acuerdo entre las partes para una paz duradera”. La propuesta ha sido transmitida a Hamas a través de mediadores basados en Qatar. Ante el aumento de las bajas civiles en Gaza, el presidente Biden ha enfrentado críticas domésticas crecientes sobre el nivel de apoyo de Estados Unidos a Israel y llamados a hacer más para fomentar que las partes en conflicto negocien. Sin embargo, earlier this week, la Casa Blanca dijo que no cree que las operaciones israelíes en Rafah constituyan una “importante operación terrestre” que podría cruzar una línea roja y desencadenar un posible cambio en la política estadounidense. La declaración se produjo después de que un ataque aéreo israelí y el fuego resultante mataran al menos a 45 palestinos el domingo. En un comunicado separado el viernes, los legisladores estadounidenses de ambos lados del espectro político invitaron formalmente al Sr. Netanyahu a pronunciar un discurso ante el Congreso en Washington. No está claro cuándo tendría lugar el discurso. Según el ministerio de salud dirigido por Hamas, más de 36.000 personas han sido asesinadas en toda Gaza desde el inicio del conflicto. La guerra comenzó en octubre cuando los pistoleros de Hamas lanzaron un ataque sin precedentes contra Israel, matando a unas 1.200 personas y llevándose a 252 de regreso a Gaza como rehenes.