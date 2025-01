Biden realizó un impulso global para contener a China. ¿Qué hará Trump?

El presidente Biden y sus colaboradores llegaron al cargo con una experiencia profunda en asuntos transatlánticos. Pero durante cuatro años, también se enfocaron en el Pacífico, donde China lucha por ser el jugador dominante. Su principal esfuerzo: fortalecer alianzas para contrarrestar a China.

El presidente electo Donald J. Trump ya ha señalado un enfoque diferente hacia China. Invitó a Xi Jinping, líder de China, a su investidura el lunes. Los dos hablaron por teléfono el viernes, y el Sr. Xi está enviando al vicepresidente de China, Han Zheng, a la ceremonia, rompiendo la tradición de China de enviar a su embajador en Washington.

Las actividades finales de la administración Biden destinadas a China contrastan con eso. El Sr. Biden mantuvo una llamada el domingo pasado con los líderes de Japón y Filipinas para consolidar un nuevo acuerdo de seguridad trilateral que ayudó a construir. El secretario de Estado Antony J. Blinken visitó Corea del Sur y Japón este mes en su última visita oficial.

En la narrativa del Sr. Biden y sus colaboradores, están entregando a Trump una ventaja competitiva afilada sobre China, el mayor rival de Estados Unidos.

De todas las políticas exteriores del Sr. Biden, su enfoque en China podría considerarse en última instancia por los historiadores como parte de un continuo. Su administración construyó su propia estructura sobre una base de competencia establecida por el equipo de Trump y ahora la está entregando.

No está claro qué hará Trump con eso. Admira al autocrático Sr. Xi, y ve a China principalmente a través del prisma de las negociaciones económicas. Los asesores multimillonarios de Trump, incluido Elon Musk, quieren mantener y tal vez expandir los negocios con China.

Pero sus principales elecciones para asesores de política exterior están más alineadas con el Sr. Biden: Aseguran que Estados Unidos debe contener a China en muchas dimensiones y utilizando todo el rango de herramientas de seguridad y económicas.

Una prueba temprana será si Trump aplica una prohibición a TikTok, la aplicación de redes sociales china popular entre los jóvenes estadounidenses.

El Sr. Biden firmó una legislación bipartidista el año pasado para prohibir TikTok por motivos de seguridad nacional a menos que su empresa matriz, ByteDance, lo vendiera a inversores no vinculados a un “adversario extranjero”. ByteDance sigue siendo dueño de TikTok, y la Casa Blanca anunció el viernes que sería responsabilidad de Trump promulgar la prohibición. Trump dijo el sábado que probablemente dará a TikTok un aplazamiento de 90 días de la prohibición, y el director ejecutivo de la empresa planea asistir a su investidura.

Pero los aliados transatlánticos no han ido tan lejos como Estados Unidos en considerar a China como una amenaza. Algunos políticos europeos siguen priorizando las relaciones comerciales con China, la segunda economía más grande del mundo. Y la antagonización de los países europeos por parte de Trump podría poner en peligro el trabajo de la administración Biden.

Además, los aliados de Estados Unidos podrían correr hacia los brazos de China si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles universales incluso sobre ellos.

Trump también dice que los aliados están chupando la sangre del ejército de EE. UU. Y que deben pagar a Estados Unidos por protección o arreglárselas solos. En Asia, este pensamiento se aplicaría a Japón, Corea del Sur y Filipinas, así como a Taiwán.

La administración Biden ha tenido una actitud opuesta. Al crear una red de nuevos acuerdos de seguridad entre los aliados de Estados Unidos en Asia, intentó hacer que sus fuerzas armadas estuvieran más entrelazadas entre sí y con las de Estados Unidos, lo cual, según el equipo de Biden, ayudaría a disuadir a China.

Biden también se movió para reforzar las capacidades militares de varios aliados y la presencia militar de Estados Unidos en Asia: enviando misiles Tomahawk a Japón; trabajando con Gran Bretaña para comenzar a equipar a Australia con tecnología de submarinos nucleares, y los propios submarinos; y ampliando el acceso del ejército de Estados Unidos a bases filipinas cerca de Taiwán.

En conversaciones privadas en Washington, funcionarios chinos se quejaron de que era una política de contención.

Una pregunta central, difícil de responder y relevante para el equipo de Trump, es si la administración Biden logró el equilibrio adecuado entre la disuasión y la provocación. ¿Está acelerando China su acumulación militar y volviéndose más agresiva en la región por los movimientos estadounidenses en su patio trasero?

Beijing tomó nota cuando el Sr. Biden dijo en cuatro ocasiones separadas que el ejército estadounidense defendería a Taiwán en caso de una invasión china.

Jessica Chen Weiss, profesora de la Universidad Johns Hopkins que trabajó brevemente en el Departamento de Estado bajo el Sr. Blinken, señaló que las políticas de la administración no provocaron conflicto y que algo de su diplomacia ayudó.

“Pudo evitar los extremos”, dijo. “Si la tosquedad fue lo suficientemente ambiciosa como para detener las tendencias subyacentes, está por verse”.

En cumbres, el Sr. Xi criticó directamente una política emblemática de Biden que los funcionarios chinos insisten en que es parte del esfuerzo de contención: controles de exportación impuestos sobre chips semiconductores avanzados, incluido el tipo necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Después de lanzar la primera ronda en 2022, el Sr. Sullivan la describió como una política de mantener las “tecnologías fundamentales” fuera de las manos de los rivales estableciendo un “pequeño patio, alta cerca”.

Algunos expertos argumentan que la política ha fracasado y, de hecho, ha empujado a China a acelerar la innovación. Y dicen que cuanto menos dependan las empresas chinas de la tecnología estadounidense, menos influencia tendrá Estados Unidos sobre China.

El Sr. Sullivan dijo que esa crítica “confunde la cronología”.

“Nuestros controles de exportación de semiconductores fueron en realidad una reacción a la política de China muy abierta y sistemáticamente declarada de que iban a indigenizar su capacidad de fabricación de semiconductores”, dijo.

Algunos ex funcionarios señalan otras deficiencias de la política. Ryan Hass, director de China en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, enumeró tres: Biden y su equipo carecían de una agenda comercial seria para Asia, parecían tímidos al tratar con China y se sentían más cómodos interactuando con democracias avanzadas en políticas hacia China que con países en desarrollo.

Pero en general, dijo, la política funcionó: “Estados Unidos está en una posición competitiva más fuerte frente a China de la que estaba cuando Biden asumió el cargo”.