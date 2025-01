Biden planea prohibir nuevas perforaciones de petróleo en vastas áreas de aguas del Atlántico y el Pacífico de EE. UU., Informa Bloomberg News según Reuters.Biden prohibirá nuevas perforaciones de petróleo en vastas áreas de aguas del Atlántico y Pacífico en EE. UU., informa Bloomberg News según Reuters.

“

El presidente Joe Biden está listo para prohibir el nuevo desarrollo de petróleo y gas en alta mar en 625 millones de acres (250 millones de hectáreas) de territorio costero de EE. UU., informó Bloomberg News el viernes.

La prohibición, que se anunciará el lunes, elimina la venta de derechos de perforación en tramos de los océanos Atlántico y Pacífico y el Golfo de México oriental, según el informe, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto.

Biden deja abierta la posibilidad de nuevos arrendamientos de petróleo y gas en las áreas centrales y occidentales del Golfo de México, que representan alrededor del 14% de la producción nacional de estos combustibles, según el informe.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral.

La prohibición solidificaría el legado de Biden en cuanto al cambio climático y su objetivo de descarbonizar la economía de EE. UU. para 2050.

The New York Times informó que una sección de la ley en la que se basa la decisión de Biden, la Ley de Tierras del Lecho Continental Exterior, da a un presidente amplio margen para prohibir la perforación y no incluye un lenguaje que permitiría al presidente electo Donald Trump u otros futuros presidentes revocar la prohibición.

Biden, Trump y el predecesor de Trump, Barack Obama, todos utilizaron la ley para prohibir la venta de derechos de perforación en algunas áreas costeras.

En 2017, Trump intentó revertir las retiradas de Obama en el Ártico y el Océano Atlántico que se habían realizado al final de su presidencia, pero un juez federal dictaminó en 2019 que la ley no otorga a los presidentes la autoridad legal para anular las prohibiciones anteriores.

