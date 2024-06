Biden perdona a veteranos condenados bajo la ley militar que prohibía la homosexualidad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indultado a miles de veteranos que fueron condenados por delitos bajo una ley militar que prohibía el sexo homosexual durante más de 60 años. Los veteranos fueron condenados bajo una disposición del Código Uniforme de Justicia Militar, que criminalizó la sodomía desde 1951 hasta 2013. Biden describió el indulto como “corrigiendo un error histórico”. El Congreso de los Estados Unidos derogó la parte del código que prohibía la sodomía consensuada en 2013. Esta disposición militar es independiente de la política de la era del presidente Bill Clinton “Don’t Ask, Don’t Tell”, que prohibía a los estadounidenses abiertamente homosexuales y lesbianas servir en el ejército. En una declaración el miércoles, el presidente Biden dijo que estaba “usando su autoridad de clemencia para perdonar a muchos ex miembros de las fuerzas armadas que fueron condenados simplemente por ser ellos mismos”. “Tenemos una obligación sagrada con todos nuestros miembros de las fuerzas armadas, incluidos nuestros valientes miembros de las fuerzas armadas LGBTQ+: prepararlos y equiparlos adecuadamente cuando son enviados al peligro, y cuidar de ellos y sus familias cuando regresan a casa”, dijo. Según informes de medios de Estados Unidos, unas 2.000 personas podrían recibir clemencia bajo la proclamación del presidente. La proclamación ahora permitirá a los afectados solicitar un certificado de indulto, después de lo cual el miembro del servicio podrá cambiar su estado de baja. Esto los hará elegibles para beneficios para veteranos que pueden haber sido denegados previamente, aunque no está claro cuánto tiempo tomará el proceso. La sodomía fue ilegal entre los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, incluso con consentimiento mutuo, hasta que el ex presidente Barack Obama despenalizó las relaciones del mismo sexo a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional hace una década. Obama también derogó la política “Don’t Ask, Don’t Tell” en 2011 y permitió a los miembros del servicio gay y lesbianas servir abiertamente en las fuerzas armadas. Un informe de CBS News encontró que se estima que unos 100.000 miembros del ejército LGBT fueron expulsados de las fuerzas armadas de Estados Unidos entre la Segunda Guerra Mundial y la derogación de “Don’t Ask, Don’t Tell”. Sarah Kate Ellis, la directora ejecutiva de la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación, aplaudió la medida en una publicación en redes sociales. “Es una señal importante no solo para los miles de valientes estadounidenses LGBTQ que merecían algo mejor por defender nuestro país, sino para todos los que entienden que la diversidad, el respeto y la inclusión son valores estadounidenses”, escribió. Aproximadamente hay 79.000 individuos LGBT sirviendo en las fuerzas armadas de Estados Unidos en 2022, según un análisis del Centro para el Progreso Americano.