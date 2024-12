Biden perdona a Hunter antes de salir de la Oficina Oval

El Presidente Biden perdonó a su hijo, Hunter Biden, después de que el primer hijo fuera condenado en dos casos federales separados a principios de este año.

El anuncio fue hecho por la Casa Blanca el domingo por la noche. El indulto se aplica a los delitos contra los EE. UU. que Hunter Biden “ha cometido o pudo haber cometido” desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2024.

“Today, I signed a perdón for my son Hunter,” escribió Biden en una declaración. “Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en las decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando vi que mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta”.

El presidente continuó afirmando que su hijo fue “tratado de manera diferente” por los fiscales.