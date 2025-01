Biden no tenía idea de que firmó pausa en la exportación de gas natural, dice Johnson

Unirse a Fox News para acceso a este contenido

Ha alcanzado su número máximo de artículos. Inicie sesión o cree una cuenta GRATUITA para seguir leyendo.

Al ingresar su correo electrónico y presionar continuar, acepta los Términos de Uso y la Política de Privacidad de Fox News, que incluye nuestro Aviso de Incentivo Financiero.

Por favor, ingrese una dirección de correo electrónico válida.

¿Teniendo problemas? Haga clic aquí.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, R-La., recordó el viernes una reunión con el presidente Biden a principios del año pasado cuando el presidente parecía olvidar que firmó una orden ejecutiva que pausaba la exportación de gas natural licuado (GNL).

Johnson contó públicamente la historia por primera vez a Bari Weiss durante un episodio de su podcast “Sinceramente” para The Free Press después de decir que a través de su “observación personal” al tratar con Biden, el presidente “no ha estado a cargo desde hace algún tiempo”. La historia de Johnson fue reportada por primera vez por el Wall Street Journal en junio, aunque el reportaje del periódico se basaba en fuentes anónimas en ese momento.

Cuando Weiss le pidió a Johnson que elaborara en sus observaciones, el orador comenzó su relato sobre cómo el personal de Biden seguía rechazando sus intentos de programar una reunión con el presidente en enero de 2024 en medio de “grandes preocupaciones nacionales” por las que Johnson dijo “no podía dormir”.

Johnson dijo que el personal de Biden finalmente cedió después de cierta presión de los medios y lo invitó a la Oficina Oval para reunirse con el presidente. Sin embargo, Johnson dijo que la reunión no comenzó como se esperaba.

‘EQUIVOCADO’: LÍDERES DE LA INDUSTRIA DE LA ENERGÍA CRITICAN INFORME DEL GOBIERNO DE BIDEN SOBRE EXPORTACIONES DE GAS NATURAL

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, R-La., habla con reporteros en el Capitolio en Washington el 7 de enero de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite, Archivo)

“Llego y me doy cuenta de que en realidad es una emboscada porque no solo estoy yo y el presidente,” dijo Johnson. “También está Kamala Harris, Chuck Schumer, Hakeem, ya sabes, el director de la CIA.”

Johnson dijo que el grupo comenzó a “presionarlo” sobre la financiación de Ucrania cuando Biden preguntó si podía quedarse solo con él, una solicitud que, según Johnson, dejó visiblemente preocupado al personal del presidente.

Una vez que Biden y Johnson estuvieron solos en la Oficina Oval, el orador le preguntó al presidente sobre la pausa en las exportaciones de GNL.

“No puedo responder esto a mis electores en Louisiana,” recordó Johnson haberle dicho a Biden. “Señor, ¿por qué pausó las exportaciones de GNL a Europa? El gas natural licuado es muy demandado por nuestros aliados. ¿Por qué harías eso? Porque entiendes que acabamos de hablar sobre Ucrania, entiendes que estás alimentando la máquina de guerra de Vladimir Putin, porque tienen que obtener su gas de él.”

El presidente Joe Biden asiste a la ceremonia de despedida del Comandante en Jefe del Departamento de Defensa en la Base Conjunta Myer-Henderson Hall el 16 de enero de 2025 en Arlington, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo)

Johnson contó cómo un sorprendido Biden respondió: “Yo no hice eso.”

Biden inició una pausa en los nuevos permisos de exportación de GNL en enero de 2024, una decisión que ha sido ampliamente criticada por la comunidad petrolera y los legisladores bipartidistas en la Cámara.

Johnson dijo que cuando recordó al presidente la orden ejecutiva que había firmado apenas semanas antes, Biden negó que lo que había firmado fuera una pausa en el GNL.

BIDEN EMITE UNA AMPLIA PROHIBICIÓN DE PERFORACIÓN PETROLERA Y DE GAS EN 625 MILLONES DE ACRES DE AGUAS FEDERALES ANTES DE LA TRANSICIÓN DE TRUMP

Johnson dijo que argumentó que la pausa causaría “daños masivos a nuestra economía y seguridad nacional,” e incluso sugirió que la secretaria del presidente imprimiera una copia de la orden para que ambos la pudieran leer juntos.

“Él realmente no sabía lo que había firmado,” dijo Johnson. ”Y salí de esa reunión con miedo y repulsión porque pensé, ‘Estamos en serios problemas, ¿quién está dirigiendo el país?’ Como, no sé quién le puso el papel delante, pero él no sabía.”

La pausa de Biden en el GNL amenaza casi 1 millón de empleos en las próximas dos décadas si la restricción permanece en vigor, según un estudio de la Asociación Nacional de Fabricantes, del cual Fox News Digital informó anteriormente.

La prohibición de exportación ahogaría el PIB de EE. UU. en entre $122.5 mil millones y $215.7 mil millones en 2044, mientras que entre $26.9 mil millones y $47.7 mil millones en ingresos fiscales y de regalías para el gobierno federal, estatal y local estarían en riesgo en 2044 si la pausa en los permisos persiste, encontró el estudio.

HAGA CLIC PARA OBTENER LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

El presidente electo Trump, sin embargo, reportadamente “planea enfocarse fuertemente en el tema” de las exportaciones de GNL cuando asuma el cargo, informaron fuentes a Reuters en noviembre.

Los reporteros de Fox News Digital, Aubrie Spady y Eric Revell, contribuyeron a este informe.