Biden lamenta abandonar la carrera presidencial, cree que vencería a Trump.

El Presidente Biden está arrepintiendo en privado por abandonar la elección presidencial de este año y supuestamente insiste en que podría haber vencido al Presidente electo Trump si no hubiera sido empujado a salir de la carrera por su propio partido.

Biden y algunos de sus asistentes han presumido a confidentes “en días recientes” que el presidente debería haberse quedado en la carrera y podría haber ganado un segundo mandato, informó el Washington Post el sábado citando múltiples fuentes anónimas informadas sobre las conversaciones.

En lugar de eso, el presidente, de 82 años, cedió a la presión de las élites del Partido Demócrata para retirarse de la carrera en julio debido a bajas cifras en las encuestas y a su accidentada actuación en el debate del 27 de junio, en el que dio respuestas incoherentes y parecía tropezar con sus palabras.

La vicepresidenta Kamala Harris reemplazó a Biden en lo más alto de la boleta del Partido Demócrata y fue derrotada por Trump, quien asumirá un segundo mandato en la Casa Blanca el 20 de enero.

“Aides say the president has been careful not to place blame on Harris or her campaign,” the outlet reported.

Sin embargo, el presidente admitió durante una entrevista en CBS News Sunday Morning en agosto que la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi lideró la carga porque los demócratas en la Cámara y el Senado estaban preocupados de que arrastraría sus posibilidades de ser reelegidos.

Y en septiembre le dijo a “The View” que estaba seguro de que hubiera derrotado a Trump en noviembre.

Muchos demócratas culpan a la pérdida de Harris por la insistencia de Biden de no retirarse antes.

““Biden ran on the promise that he was going to be a transitional president, and in effect, have one term before handing it off to another generation,” Sen. Richard Blumenthal (D-Connecticut) told The Washington Post.”