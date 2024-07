Biden guió a Europa en Ucrania y la OTAN. ¿Qué sucederá ahora?

Los líderes europeos han estado confiando en el presidente Biden para guiarlos a través de algunos de los días más oscuros del continente en décadas. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, encontraron en él a una especie de pastor, que trabajó con ellos para unirse detrás de Kiev y dar forma a la respuesta a la agresión de Rusia. El Sr. Biden instó a sus homólogos europeos a imponer sanciones a Rusia rápidamente, y su administración prestó experiencia sobre cómo hacerlo alineado con los Estados Unidos. Presionó a los aliados europeos para que se pusieran las pilas en defensa y se comprometieran a gastar más en la OTAN. Y los animó a suscribirse a su narrativa de ser parte de una banda intrépida y principista de países que defienden la democracia contra amenazas cada vez mayores. Para aquellos líderes europeos que consideran a Rusia como un agresor que pretende tragarse a Ucrania y representa un desafío real para la seguridad de su continente, en su mayoría, el Sr. Biden era la persona a escuchar y emular. Tras el anuncio del Sr. Biden de que no buscaría la reelección este año, los líderes europeos pueden sentir cierto alivio: una boleta demócrata diferente podría mejorar las posibilidades de derrotar a la boleta republicana del ex presidente Donald J. Trump y JD Vance, y evitar una reconfiguración total de la postura de seguridad de Europa y el papel de los EE. UU. en ella. Pero también son conscientes de que el Sr. Biden fue uno de los últimos de su especie, un político estadounidense que había sido una figura de lo que en círculos de política exterior se llama atlanticismo o transatlanticismo: la creencia de que los dos lados del Océano Atlántico, los Estados Unidos y Europa, pertenecen juntos en una alianza profunda y amplia. “Hay una fuerte comprensión en Europa de que Biden fue el último transatlantista tradicional, un tipo de político estadounidense que se ha vuelto mucho más raro”, dijo Camille Grand, ex secretario general adjunto de la OTAN que ahora lidera la iniciativa de defensa del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “La noción de cambio generacional en los Estados Unidos es algo en lo que los europeos pueden centrar su atención y la mayoría lo ha hecho, pero no saben cómo será el futuro”, agregó. Trump y Vance han dicho que quieren reconsiderar la relación entre Estados Unidos y la OTAN y las contribuciones de América a la alianza: con ellos, la era de la seguridad europea patrocinada por los EE. UU. bien podría llegar a su fin. Y Trump ha dicho que quiere ver un fin rápido a la guerra en Ucrania, algo que probablemente implicaría perder territorio ante una Rusia empoderada y envalentonada. Esto dejaría a Europa ante un dilema difícil. Podría seguir el trato de Trump y volverse atrás en sus promesas de apoyar a Ucrania en su lucha con Rusia. O podría seguir adelante sin los Estados Unidos, asumiendo el costo de apoyar a Ucrania solo. Está lejos de ser claro que los europeos tengan la voluntad y los recursos para hacerlo. Los ucranianos están observando ansiosamente. Incluso en el último año, a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de EE. UU., la política estadounidense sobre Ucrania ha variado ligeramente, señaló el Sr. Grand. Así que de alguna manera, el terreno ya ha sido preparado para un cambio potencial en el compromiso de EE. UU. “El presidente Biden fue muy cauteloso en cuanto a la membresía de Ucrania en la OTAN, lo que creó frustración entre los mayores amigos de Ucrania en Europa”, dijo el Sr. Grand. “En la entrega de ciertos sistemas de defensa se necesitó mucho empuje y a veces incluso fueron los europeos los que tomaron la iniciativa”, agregó. Existe un amplio consenso en que un futuro candidato presidencial demócrata podría reducir el nivel de apoyo que el Sr. Biden ha ofrecido a Ucrania hasta ahora. Pero no hay duda de que la retirada de Biden ha inyectado más incertidumbre en una elección que podría desempeñar un papel significativo en determinar el futuro de Ucrania. Oleksandr Kraiev, jefe del programa de América del Norte en Ukrainian Prism, un grupo de investigación con sede en Kiev, dijo que los giros y vueltas en la campaña presidencial de EE. UU. sugieren que el país ha entrado en un “período prolongado de lucha política” que podría obligar a cualquier futuro presidente, incluso un demócrata, a centrarse en asuntos domésticos y relegar la política exterior, incluida Ucrania. “Los EE. UU. estarán lidiando con sus propios problemas”, dijo el Sr. Kraiev. Pero entre los europeos temerosos de un segundo mandato para el Sr. Trump, la decisión de Biden de apartarse y respaldar a la Sra. Harris también fue recibida con cierto alivio. “En un momento de gran preocupación en la mayoría de los círculos europeos sobre la perspectiva de otro mandato de Trump, la noticia de la retirada del presidente Biden seguramente será recibida positivamente, en parte, porque tiene el potencial de revitalizar las perspectivas de una victoria demócrata, pero también porque el equipo de política exterior de Kamala Harris es notablemente atlantista”, dijo Ian Lesser, un ex funcionario estadounidense que dirige la oficina de Bruselas del Fondo Marshall Alemán. “Con algunas excepciones, los liderazgos buscan previsibilidad desde Washington en comercio y defensa”, dijo. “Bruselas buscará continuidad tras esta decisión.” Constant Méheut contribuyó con reportaje desde Kiev, Ucrania.