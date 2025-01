Biden entregará la Medalla Presidencial de los Ciudadanos a los líderes del panel del 6 de enero, Cheney y Thompson.

El Presidente Joe Biden está otorgando la segunda medalla civil más alta a Liz Cheney y Bennie Thompson, los legisladores que lideraron la investigación del Congreso sobre el violento motín en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por los partidarios de Donald Trump, y a quienes Trump ha dicho que deberían ser encarcelados.

Biden otorgará la Medalla Presidencial a Ciudadanos a 20 personas en una ceremonia el jueves en la Casa Blanca, incluyendo estadounidenses que lucharon por la igualdad en el matrimonio, un pionero en tratar a soldados heridos y dos de los amigos de toda la vida del presidente, los ex senadores Ted Kaufman, de Delaware, y Chris Dodd, de Connecticut.

El Presidente Biden cree que estos estadounidenses están unidos por su decencia común y su compromiso de servir a los demás, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “El país es mejor gracias a su dedicación y sacrificio”.

Biden el año pasado honró a personas que estuvieron involucradas en defender el Capitolio de los alborotadores, o que ayudaron a salvaguardar la voluntad de los votantes estadounidenses durante las elecciones presidenciales de 2020, cuando Trump intentó y falló en anular los resultados.

Cheney, quien era representante republicana por Wyoming, y Thompson, demócrata de Mississippi, lideraron el comité de la Cámara que investigó la insurrección.

Cheney luego dijo que votaría por la Vicepresidenta Demócrata Kamala Harris en la carrera presidencial de 2024 e incluso hizo campaña con ella, lo que enfureció a Trump.

Biden ha estado considerando si ofrecer indultos preventivos a Cheney y a otros objetivos de Trump.

Trump, quien ganó las elecciones de 2024 y asumirá el cargo el 20 de enero, todavía se niega a alejarse de sus mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020 y ha dicho que indultará a los alborotadores una vez que asuma el cargo.

Durante una entrevista con “Meet the Press” de NBC, Trump dijo: “Cheney hizo algo que es imperdonable, junto con Thompson y la gente del comité no seleccionado de matones políticos y, sabes, siniestros”, afirmando sin evidencia que “borraron y destruyeron” los testimonios que recopilaron.

“Sinceramente, deberían ir a la cárcel”, dijo.

Biden también está otorgando el premio al abogado Mary Bonauto, quien luchó por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y a Evan Wolfson, un líder del movimiento por la igualdad en el matrimonio.

Otros homenajeados incluyen a Frank Butler, quien estableció nuevos estándares para el uso de torniquetes en las lesiones de guerra; Diane Carlson Evans, una enfermera del ejército durante la Guerra de Vietnam que fundó la Fundación del Monumento a las Mujeres de Vietnam, y Eleanor Smeal, una activista que lideró protestas por los derechos de las mujeres en la década de 1970 y luchó por la igualdad salarial.

También otorgará el premio al fotógrafo Bobby Sager, a los académicos Thomas Vallely y Paula Wallace, y a Frances Visco, presidenta de la Coalición Nacional del Cáncer de Mama.

Otros ex legisladores homenajeados incluyen al ex senador Bill Bradley, de Nueva Jersey; la ex senadora Nancy Kassebaum, la primera mujer en representar a Kansas; y la ex representante Carolyn McCarthy, de Nueva York, quien abogó por medidas de seguridad de armas de fuego después de que su hijo y su esposo fueron asesinados a tiros.

Biden honrará a cuatro personas póstumamente: Joseph Galloway, ex corresponsal de guerra que escribió sobre la primera batalla importante en Vietnam en el libro “Fuimos Soldados Una Vez… y Jóvenes”; el defensor de los derechos civiles y abogado Louis Lorenzo Redding; el ex juez del estado de Delaware Collins Seitz; y Mitsuye Endo Tsutsumi, quien estuvo detenida con otros japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y desafió la detención.

La Medalla Presidencial de Ciudadanos, creada por el Presidente Richard Nixon en 1969, es el segundo honor civil más alto del país después de la Medalla Presidencial de la Libertad.

Se otorga a aquellos que “realizaron actos ejemplares de servicio para su país o sus conciudadanos”.