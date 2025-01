Biden enfatizará la OTAN y otras asociaciones extranjeras en su último discurso de política exterior

Con un mundo en guerra en Ucrania, el Medio Oriente y Sudán, se espera que el presidente Biden hable sobre su legado de política exterior el lunes en el Departamento de Estado en un discurso que se centrará en la inversión de su administración en alianzas globales sólidas y en su intento de recuperar el papel de liderazgo de Estados Unidos en el mundo.

Cuando el Sr. Biden asumió el cargo hace cuatro años, buscó tranquilizar a los aliados globales y restablecer tratados internacionales de los que la administración Trump se había retirado. El presidente restableció relaciones sólidas con los líderes de los países de la OTAN frente a la invasión del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania y reingresó al acuerdo climático de París. Pero los líderes mundiales han estado preparándose para un cambio con la próxima investidura del presidente electo Donald Trump.

Se espera que el Sr. Biden argumente que el acercamiento de Estados Unidos al mundo es lo que salvaguardará los intereses estadounidenses, no el aislacionismo.

El presidente le dijo recientemente a USA Today que había ayudado a restablecer lazos que se habían desgastado durante la administración Trump, diciendo que había logrado un “punto de inflexión” en la historia. Atribuyó su larga historia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a ayudarlo a “navegar por algunos de los cambios fundamentales que se están produciendo, ya sea en Europa, América Latina, el Medio Oriente, Extremo Oriente”.

“La única ventaja de ser un tipo mayor es que he conocido a cada líder mundial importante durante mucho tiempo”, le dijo al Susan Page de USA Today. “Y así, tenía una perspectiva sobre cada uno de ellos y sus intereses”.

En su primer discurso de política exterior como presidente, en 2021, el Sr. Biden intentó vincular los intereses de política exterior y doméstica al argumentar a favor de una política exterior para la clase media. El enfoque pretendía ser en China y en reparar alianzas pero fue interrumpido por las crisis en Ucrania y el Medio Oriente.

“Estados Unidos se encuentra en una peor posición geopolítica hoy que hace cuatro años”, dice Stephen Wertheim, historiador y miembro senior del Carnegie Endowment for International Peace. “Estados Unidos está inmerso en una guerra masiva en el continente europeo con riesgos serios de escalada; ha vuelto a bombardear el Medio Oriente sin fin a la vista; y ha entrado en una rivalidad estratégica de espectro completo con China”.