Biden encantado de dar la bienvenida a Starmer, inclinado hacia Europa, que promete cambio y continuidad | Noticias de Política

La especil relacion entre EEUU y el Reino Unido está forjada en una historia compartida, valores comunes y lazos diplomáticos más profundos y duraderos que cualquier presidente o primer ministro. Pero no había duda de que el presidente Joe Biden parecía particularmente contento de dar la bienvenida al nuevo primer ministro británico Keir Starmer a la Oficina Oval para su primera reunión bilateral desde que fue elegido líder hace menos de una semana. Porque, mientras que el presidente Biden fue igualmente cálido en sus cumplidos hacia los otros dos primeros ministros que he visto sentarse en la silla de la Oficina Oval – Boris Johnson y Rishi Sunak – Sir Keir está más alineado políticamente con los Demócratas de EEUU. A diferencia de sus dos predecesores, Sir Keir no fue partidario del Brexit, una decisión que ha puesto cierta tensión en la relación especial en los últimos años. Pero el presidente Biden abrió la reunión señalando su respaldo a las ambiciones de Sir Keir de acercar al Reino Unido de nuevo a la Unión Europea.