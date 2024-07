Biden dice que podría retirarse si tuviera una condición médica.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista que se emitirá el miércoles que podría reconsiderar su decisión de seguir en la carrera contra Donald Trump si surgiera una condición médica.

“¿Hay algo que te haría reconsiderar, personalmente … y decir, ‘Si veo eso, reevaluaré’?” preguntó el presentador de BET, Ed Gordon, a Biden en una entrevista realizada el martes.

“Si tuviera alguna condición médica que surgiera, si alguien, si los médicos vinieran a mí y dijeran, ‘Tienes este problema, aquel problema'”, respondió Biden, según un videoclip compartido el miércoles antes de la transmisión.

Biden, de 81 años, ha estado bajo una creciente presión por parte de miembros de su propio partido para retirarse de la carrera luego de su desastroso debate con Trump, de 78 años, a finales de junio.

El miércoles, el representante Adam Schiff de California, quien tiene grandes posibilidades de ganar uno de los dos codiciados escaños del Senado del estado en noviembre, instó a Biden a dar un paso al costado.

La apariencia ronca y rígida del actual mandatario y sus respuestas ocasionalmente confusas y desenfocadas en el debate generaron pánico entre sus aliados sobre si puede hacer campaña efectivamente contra Trump o servir otros cuatro años en el cargo.

La campaña de Biden dijo durante el debate que el presidente tenía un resfriado, y más tarde dijo que estaba exhausto después de un duro período de viajes internacionales. Reportadamente, tranquilizó a los demócratas nerviosos después del debate de que había sido examinado por un médico y le aseguraron que su salud estaba bien.

El médico de la Casa Blanca, Kevin O’Connor, describió a Biden en febrero como un “hombre sano, activo y robusto de 81 años”.

Biden ha reconocido repetidamente su mal desempeño. “Cometí un error grave en todo el debate”, dijo en la entrevista de BET.

Pero el presidente y su campaña han rechazado las llamadas para que se retire y han mantenido que él es el demócrata mejor posicionado para vencer al ex presidente republicano.

“Cuando originalmente me postulé, quizás recuerdes, Ed, dije que iba a ser un candidato de transición, y pensé que podría pasar esto a alguien más”, dijo Biden a Gordon.

“Pero no anticipé que las cosas se fueran a dividir tanto”, dijo. “Y francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco de sabiduría. Y creo que he demostrado que sé cómo hacer que las cosas se hagan por el país, a pesar de [inaudible] no pudimos lograrlo.”

“Pero hay más por hacer, y soy reacio a alejarme de eso”, dijo Biden.

La entrevista completa está programada para salir al aire a las 10 p.m. hora del este el miércoles, en medio del tercer día de la Convención Nacional Republicana.