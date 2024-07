Biden dice que fallo de inmunidad de la Corte Suprema sobre Trump socava el estado de derecho

Joe Biden ha descrito como un “precedente peligroso” una sentencia de la Corte Suprema que otorga al expresidente Donald Trump inmunidad parcial de enjuiciamiento criminal. El presidente de Estados Unidos actual dijo que el fallo socavaba el “estado de derecho” y fue “un terrible deservicio” para los estadounidenses. Anteriormente, Trump celebró la decisión de la corte como una “gran victoria” para la democracia. Los jueces encontraron el lunes que un presidente tenía inmunidad por “actos oficiales” pero no era inmune por “actos no oficiales”, y remitieron el asunto a un juez de primera instancia. La sentencia retrasará aún más el caso penal contra Trump por presuntamente intentar subvertir el resultado de las elecciones de 2020 que le dieron la victoria al Sr. Biden. El juez de primera instancia ahora debe determinar qué acciones fueron llevadas a cabo en la capacidad de presidente de Trump, lo que podría llevar meses. Cualquier juicio es poco probable que comience antes de las elecciones de noviembre. Esto es un gran impulso para Donald Trump – una “gran victoria” como él lo publicó en su plataforma de redes sociales Truth Social. La Corte Suprema dictaminó que todos los expresidentes tienen inmunidad parcial de enjuiciamiento criminal – la inmunidad total se aplica a los actos realizados como parte de las funciones oficiales del presidente, pero los “actos no oficiales,” en una capacidad privada, no están cubiertos. Ahora un juez de un tribunal inferior tendrá que decidir qué aspectos del comportamiento del presidente son relevantes para el enjuiciamiento penal donde se le acusa de intentar subvertir el resultado de las elecciones de 2020. A través de sus tweets y comentarios el 6 de enero de 2021, se alega que Trump incitó el motín en el Capitolio de EE.UU. Pero la corte dictaminó que su discurso y actividad en las redes sociales ese día habían sido todos actos oficiales. Los tres jueces liberales de la Corte Suprema disintieron fuertemente de la decisión. La jueza Sonia Sotomayor dijo: “El Presidente es ahora un rey por encima de la ley”. Un portavoz de la Casa Blanca ofreció la opinión del Presidente Biden de que “nadie está por encima de la ley”. La congresista demócrata Judy Chu dijo que las repercusiones de la decisión de la corte serían de gran alcance. “Es una victoria para Donald Trump, y es un verdadero golpe para la democracia en Estados Unidos. Las implicaciones de esta decisión son abrumadoras. Si un presidente dice en cualquier capacidad oficial que quiere hacer algo que consideraríamos impropio y criminal, podría estar inmune de las acciones que tome”, dijo ella. El fallo de la corte seis-tres – una decisión histórica dividida a lo largo de las líneas del partido – no desestima los cargos contra el ex presidente pero retrasará significativamente cualquier juicio – si es que alguna vez se lleva a cabo – hasta bien después de la elección del 5 de noviembre. El fallo también se aplicará a los otros procesamientos penales pendientes que enfrenta Donald Trump, relacionados con los documentos de alto secreto encontrados en su casa en Florida, y el caso en Georgia donde se le acusa de conspirar para anular su estrecha derrota en las elecciones en el estado. Lo que significa la decisión de inmunidad de la Corte Suprema para Trump… en 60 segundos.