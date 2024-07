‘Biden dice: ‘Estoy corriendo’, mientras la presión aumenta en la campaña’

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo reuniones con altos funcionarios demócratas y una llamada con todo el personal de su campaña el miércoles, mientras lucha por calmar los nervios del partido en torno a su reelección.

El Sr. Biden tuvo un almuerzo rutinario a puerta cerrada con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, mientras aumentaban las especulaciones sobre si ella lo reemplazaría como candidata del partido en las elecciones de noviembre.

Luego, la pareja se unió a una llamada con la campaña demócrata más amplia, donde el Sr. Biden dejó claro que seguiría en la carrera y la Sra. Harris reiteró su apoyo. “Soy el nominado del Partido Demócrata. Nadie me está echando. No me voy, – dijo en la llamada, según una fuente de BBC News.

Esa misma frase se repitió en un correo electrónico de recaudación de fondos enviado horas después por la campaña Biden-Harris. “Permítanme decir esto de la manera más clara y sencilla posible: estoy corriendo,” dijo el Sr. Biden en el correo electrónico, añadiendo que estaba “en esta carrera hasta el final”.

Han estado circulando preguntas sobre si el presidente de 81 años continuará con su campaña después de su desastroso debate con Donald Trump la semana pasada, que se caracterizó por lagunas verbales, una voz débil y respuestas difíciles de seguir. Esto generó preocupación en círculos demócratas en torno a su capacidad para el cargo y su habilidad para ganar las elecciones.

La presión sobre el Sr. Biden para retirarse ha aumentado en los últimos días a medida que más encuestas muestran que la ventaja de su rival republicano se está ampliando. Una encuesta del New York Times realizada después del debate, que se publicó el miércoles, mostró que Trump mantenía su mayor ventaja hasta el momento con seis puntos.

Y una encuesta separada publicada por el socio estadounidense de la BBC, CBS News, mostró que Trump tenía una ventaja de tres puntos sobre Biden en los estados crucialmente disputados. Esa encuesta también mostró al ex presidente liderando nacionalmente.

La situación de las encuestas desfavorables se ha agravado por algunos donantes y legisladores demócratas que han pedido públicamente al presidente que se retire. Ramesh Kapur, un industrialista indoamericano con base en Massachusetts, ha organizado recaudaciones de fondos para los demócratas desde 1988. “Creo que es hora de que pase el testigo”, dijo Kapur a la BBC. “Sé que tiene la determinación, pero no se puede luchar contra la madre naturaleza”.

Y dos demócratas en el Congreso también han pedido un cambio en la cúpula de la boleta del partido. El último, el representante Raul Grijalva de Arizona, le dijo al New York Times que era hora de que los demócratas “busquen en otro lugar”.

A pesar de esto, la Casa Blanca y la campaña de Biden han negado vehementemente los informes de que está considerando activamente su futuro y dicen que está comprometido a vencer a Trump por segunda vez el 5 de noviembre.

El New York Times y CNN informaron el miércoles que el Sr. Biden le había dicho a un aliado sin nombre que estaba evaluando si quedarse en la carrera. Ambos informes dijeron que el presidente le había dicho al aliado que era consciente de que su candidatura a la reelección estaba en peligro y que sus próximas apariciones -incluida una entrevista en ABC News y un mitin el viernes en Wisconsin- eran de gran importancia para su campaña.