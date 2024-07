Biden defiende la salud mental, se compromete a permanecer en la carrera contra Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió el viernes que su dañino desempeño en el debate contra el ex presidente Donald Trump fue solo una “mala noche”, y no indicativo de una condición de salud más grave.

“Estaba exhausto”, dijo Biden a ABC News’ George Stephanopoulos, en su primera entrevista televisiva en persona desde su debilitado y desconectado debate la semana pasada.

“No escuché a mis instintos, en términos de preparación, y tuve una mala noche”, dijo Biden, quien también se refirió a su desempeño como un “mal episodio”.

Cuando Stephanopoulos señaló que Biden había regresado de un viaje de política exterior al extranjero en Europa aproximadamente 11 días antes del debate y pasó seis días en Camp David antes, Biden respondió: “Estaba enfermo, me sentía terrible”.

Preguntado si había visto el debate después, Biden hizo una pausa breve y luego dijo, “No creo que lo haya hecho, no”. Repitió varias veces que su desempeño fue “culpa de nadie más que mía”.

Biden también rechazó la idea de someterse a una prueba cognitiva o neurológica. “Me hago una prueba neurológica completa todos los días”, dijo Biden, refiriéndose a las exigencias de la presidencia. Cuando Stephanopoulos le preguntó por qué no había tenido ninguna evaluación cognitiva, el presidente respondió: “No, nadie me dijo que tenía que hacerlo”.

La entrevista se realizó el mismo día en que Biden rechazó con firmeza un creciente coro de demócratas, incluidos los principales donantes y aliados, que están instando al titular de 81 años a retirarse de la carrera.

Biden, bajo un interrogatorio agresivo de Stephanopoulos sobre si es capaz de vencer a Trump en noviembre o de servir otros cuatro años en la Casa Blanca, mantuvo que cree estar preparado para ambas tareas.

“Estoy postulando de nuevo porque creo que entiendo mejor lo que se debe hacer”, dijo Biden en la entrevista de 23 minutos.

Pareció descartar cualquier posibilidad de cambiar de opinión, incluso en un escenario en el que líderes del partido y sus aliados cercanos le pidan que se retire.

“Quiero decir, si el Señor Todopoderoso descendiera y dijera: ‘Joe, retírate de la carrera’, me retiraría de la carrera”, dijo. “El Señor Todopoderoso no va a descender”.

Biden dijo que ha hablado desde el debate con líderes demócratas que no le dijeron que se retirara.

Pero muchos legisladores demócratas todavía están considerando sus próximos pasos. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, D-N.Y., está organizando una reunión virtual el domingo con los principales demócratas de los comités de la Cámara, según tres fuentes que hablaron con NBC News. Se espera que el grupo se enfoque en Biden, dijo una de esas fuentes a NBC.

Hasta ahora, menos de media docena de demócratas de la Cámara han pedido que Biden se retire de la carrera, pero ese número podría aumentar durante el fin de semana.

Las declaraciones del presidente a Stephanopoulos reflejaron sus comentarios anteriores en el discurso de campaña de ese día.

“Estoy postulando y ganaré de nuevo”, dijo Biden a una multitud de partidarios durante un discurso en Madison, Wisconsin.

“Están tratando de sacarme de la carrera”, dijo Biden a la multitud. “Déjenme decir esto lo más claramente posible: me quedo en la carrera”.

Biden dijo a los reporteros en una pista de aterrizaje después del evento de campaña que había hablado con al menos “20” miembros del Congreso que le están “diciendo que me quede en la carrera”.

La decisión de Biden podría marcar un camino de creciente tensión con algunos de sus principales aliados y donantes que, impulsados por preocupaciones sobre su salud y capacidades, han pedido un nuevo candidato para liderar al Partido Demócrata en las elecciones de noviembre.

Aunque Biden sonaba consistentemente más fuerte y claro en sus declaraciones y entrevista del viernes que en el debate de la semana anterior, aún ocasionalmente balbuceaba o se trababa en ciertas palabras y frases.

La frustración aumenta entre los demócratas

En el Capitolio, el senador demócrata Mark Warner de Virginia, un aliado de Biden desde hace mucho tiempo, ha lanzado un nuevo esfuerzo para reunir a senadores demócratas la próxima semana para discutir cuál podría ser el camino a seguir de Biden, según informó NBC News.

Todavía sobre el asunto de Warner en la pista de aterrizaje, el presidente lo desestimó. Warner, dijo, “es el único que está considerando eso. Nadie más me ha llamado para hacerlo”.

El jueves, Abigail Disney, heredera de Disney y donante demócrata desde hace tiempo, dijo a CNBC que retendrá sus donaciones hasta que Biden se retire.

El miércoles, un grupo de empresarios reunidos por el Proyecto Liderazgo Ahora Democracia instó a Biden a dar un paso al costado.

Los comités editoriales de varios periódicos, incluido The New York Times, han emitido el mismo llamado.

Ahora surgen preguntas sobre cómo un candidato alternativo, como la vicepresidenta Kamala Harris, podría tomar el lugar de Biden como nuevo candidato.

La campaña de Trump y el Partido Republicano, a su vez, han comenzado a intensificar los ataques contra Harris.

Harris dijo a CBS News el martes: “Joe Biden es nuestro candidato. Vencimos a Trump una vez, y lo vamos a vencer de nuevo. Punto”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, mantuvo su postura en una charla con reporteros que le hicieron preguntas sobre las capacidades de Biden durante el vuelo a Madison.

“Él dijo que tuvo un mal debate”, concedió Jean-Pierre. Pero “90 minutos no deberían eclipsar su carrera, su mandato de tres años y medio como presidente”.

Biden, agregó, “es firme, fuerte [y] pensando tan claramente como solía hacerlo”.

Pero esa sólida posición, respaldada por declaraciones posteriores de apoyo de gobernadores demócratas y otros aliados, ha hecho poco para calmar las ansiedades de los oponentes de Trump.

Las encuestas están cambiando

Biden, el presidente de mayor edad en servir y tendría 86 años al final de un segundo mandato, ya estaba luchando antes del debate por mejorar sus bajos índices de aprobación.

Las encuestas nacionales han mostrado consistentemente una carrera reñida, pero algunas encuestas daban a Trump una ventaja en los estados clave que llevaron a Biden a la victoria en 2020. Mientras tanto, amplias franjas de votantes han expresado repetidamente preocupaciones sobre la edad de Biden y su aptitud para el cargo.

Después del debate, encuestas de importantes medios de comunicación, incluidos The New York Times y The Wall Street Journal, mostraron a Trump acercándose a Biden.

