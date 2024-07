Biden da positivo por Covid, cancela discurso en Las Vegas

“

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por Covid-19 el miércoles, según informó la Casa Blanca.

El presidente, que estaba dando discursos en Las Vegas, “está experimentando síntomas leves”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

Biden “regresará a Delaware donde se aislará y continuará cumpliendo con todas sus funciones completamente durante ese tiempo”, dijo Jean-Pierre.

Biden está vacunado y ha recibido refuerzos, señaló ella.

“La Casa Blanca proporcionará actualizaciones regulares sobre el estado del Presidente mientras continúa cumpliendo con todas las funciones del cargo mientras esté en aislamiento”, dijo.

Biden abordó el Air Force One en Las Vegas alrededor de las 6:30 p.m. ET, informó el grupo de prensa de la Casa Blanca. El presidente no parecía estar usando una máscara mientras abordaba el avión.

El médico de Biden dijo que el presidente tuvo secreción nasal y una tos no productiva el miércoles por la tarde.

“Se sintió bien para su primer evento del día, pero dado que no se sentía mejor, se realizó una prueba de COVID-19, que resultó positiva para el virus COVID-19”, dijo el médico en un comunicado compartido por la Casa Blanca.

Los síntomas de Biden “siguen siendo leves”, con una temperatura normal y una frecuencia respiratoria normal y un nivel de oximetría de pulso del 97%.

“El Presidente ha recibido su primera dosis de Paxlovid”, dijo el médico. “Se aislará en su hogar en Rehoboth”.

El equipo de Biden remitió a CNBC a la Casa Blanca cuando se le pidió un comentario.

Estaba programado que Biden pronunciara un discurso el miércoles por la tarde en la Conferencia Anual de UnidosUS en Las Vegas, después de una entrevista con Univisión en el Restaurante Original Lindo Michoacán.

Fotos muestran a Biden estrechando la mano de clientes en ese restaurante.

Pero Biden no se presentó a la conferencia en su horario de discurso programado a las 4:30 p.m. ET.

Después de las 6 p.m. ET, la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, anunció a la multitud que Biden había dado positivo por el virus.

“Lamentablemente, acabo de hablar por teléfono con el presidente Biden, y compartió su profunda decepción por no poder unirse a nosotros esta tarde”, dijo. “El presidente ha estado en muchos eventos, como todos sabemos, y acaba de dar positivo por Covid”.

“Él dijo que les diga a mi gente que no se deshará de él tan rápido”, agregó. “Está realmente lamentando no poder estar con nosotros”.

La enfermedad llega en un momento en que Biden, de 81 años, ha estado bajo una creciente presión de sus colegas demócratas para retirarse de la carrera presidencial contra el nominado republicano Donald Trump.

Un número creciente de legisladores demócratas, junto con principales donantes y otros aliados, han instado a Biden a dar un paso al costado después de que su desastroso desempeño en el debate provocara pánico sobre su aptitud para hacer campaña.

Biden ha rechazado repetidamente esas llamadas y ha defendido su salud física y mental.

Pero en una entrevista con BET el martes, Biden dijo que podría reconsiderar su decisión de permanecer en la carrera si surgía una “condición médica”.

Esto es una noticia de última hora. Por favor, actualice para obtener más información.

