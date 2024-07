Biden da positivo por Covid, afirma la Casa Blanca

Joe Biden ha dado positivo por Covid-19 y está sufriendo síntomas leves, la Casa Blanca ha dicho. Karine Jean-Pierre, su secretaria de prensa, dijo que el presidente de los Estados Unidos está vacunado y reforzado. Ha dado positivo por Covid dos veces antes. El Sr. Biden, de 81 años, fue visto anteriormente el miércoles visitando a simpatizantes en Las Vegas y hablando en un evento. Canceló un discurso de campaña más tarde en la noche. La enfermedad llega en un momento en que enfrenta una creciente presión para apartarse debido a su edad. Medios de comunicación estadounidenses informan que tanto el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, como el líder de la mayoría de la Cámara, Hakeem Jefferies, los dos principales demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, se reunieron por separado con el Sr. Biden en privado y expresaron que hay una profunda preocupación de que su candidatura pueda impactar negativamente otras carreras en la Cámara y el Senado. La Sra. Jean-Pierre dijo que el presidente planeaba aislarse en su hogar en Delaware mientras lleva a cabo “todas sus funciones plenamente durante ese tiempo”. El médico del presidente, Kevin O’Connor, dijo que el Sr. Biden presentaba síntomas respiratorios superiores, incluyendo secreción nasal y tos, y le dieron su primera dosis de Paxlovid. Se sentía bien durante su primer evento del día, pero más tarde dio positivo, dijo el Dr. O’Connor. El Sr. Biden luego usó X/Twitter para agradecer a todos por “los buenos deseos” y dijo que “trabajaría para hacer el trabajo por el pueblo estadounidense” mientras se recupera. En otro tweet, su cuenta declaró: “Estoy enfermo”, antes de responder: “… de Elon Musk y sus amigos ricos tratando de comprar esta elección. Y si estás de acuerdo, colabora aquí.” El tweet mencionaba un portal de donaciones. Los reporteros en el viaje a Las Vegas dijeron que fueron apresurados al aeropuerto de la ciudad tras el anuncio. El Sr. Biden subió lentamente y con cautela las escaleras del avión, según muestra el video. No llevaba mascarilla. Mientras abordaba el Air Force One se le escuchó decir: “Bien, me siento bien.” El presidente se vio obligado a cancelar un discurso en UnidosUS, una organización de derechos civiles latinos. La enfermedad del Sr. Biden llega en un momento en que se intensifican las llamadas para que se retire de la carrera electoral. Cerca de dos docenas de políticos demócratas han pedido que se aparte en las últimas semanas, incluido Adam Schiff, un congresista de California, quien dijo hoy que tenía serias dudas sobre si el presidente podría vencer al ex presidente Donald Trump. Hizo un llamado al Sr. Biden para “pasar el testigo”. Schiff dijo que Biden “ha sido uno de los presidentes más influyentes en la historia de nuestra nación”, y que podría “asegurar su legado de liderazgo” permitiendo que otro demócrata diera un paso adelante. Schumer y Jeffries, los dos principales demócratas del Congreso, se reunieron con Biden en privado en los últimos días y expresaron preocupaciones de otros legisladores de que él encabezando la boleta electoral de noviembre podría perjudicar sus posibilidades de controlar una de las dos cámaras en el Congreso, según informes de ABC News, The Washington Post y Politico. “El Presidente dijo a ambos líderes que es el candidato del partido, planea ganar y espera trabajar con ambos para aprobar su agenda de 100 días para ayudar a las familias trabajadoras”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, después de los informes. Un portavoz de Jeffries dijo que “fue una conversación privada que seguirá siendo privada”. La oficina de Schumer calificó la información como una “especulación ociosa” pero añadió que el líder demócrata “transmitió las opiniones de su caucus directamente al Presidente Biden”. En una entrevista con BET, que estaba programada para ser transmitida el miércoles por la noche, Biden dijo que no sentiría que podría pasar el testigo con el país tan “dividido”. El presidente también dijo, por primera vez, que consideraría retirarse de la carrera si alguno de sus médicos dijera que tenía una “condición médica”.