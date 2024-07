Biden culpa al desfase horario y al viaje por su pobre desempeño en el debate

El presidente Joe Biden ha culpado su pobre desempeño en el debate de la semana pasada al jet lag, diciéndole a los reporteros que “no fue muy inteligente” por “viajar alrededor del mundo un par de veces” antes del debate. “No escuché a mi personal… y luego casi me quedé dormido en el escenario”, dijo. El Sr. Biden, de 81 años, regresó por última vez de un viaje el 15 de junio, casi dos semanas antes del debate del 27 de junio. Los comentarios del Sr. Biden llegan en medio de pánico intra-partidista antes de las elecciones de noviembre sobre su capacidad mental, y después de que un congresista de Texas se convirtió en el primer legislador demócrata en pedirle que dimitiera después de su debate. “Espero que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse”, dijo el representante Lloyd Doggett en una declaración el martes. El presidente Biden parecía luchar en algunas respuestas durante un debate con el ex presidente Donald Trump el jueves pasado. “No es una excusa, sino una explicación”, dijo en una recaudación de fondos privada en Virginia el martes por la noche, refiriéndose a su viaje. También se disculpó por su desempeño y dijo que era “crítico” que ganara la reelección, según ABC News. El Sr. Biden realizó dos viajes separados a Europa en el transcurso de dos semanas el mes pasado. El 15 de junio, apareció en una recaudación de fondos junto al ex presidente Barack Obama después de un viaje nocturno desde Italia. Regresó a Washington DC al día siguiente. Los funcionarios de la Casa Blanca han dicho anteriormente que el Sr. Biden estaba luchando contra un resfriado el día del debate. El presidente no mencionó ninguna enfermedad en sus declaraciones del martes. Una portavoz de la Casa Blanca dijo más temprano en el día que no estaba tomando ningún medicamento para el resfriado durante el debate. El Sr. Biden también pasó seis días en Camp David, el retiro presidencial fuera de Washington DC, preparándose para su debate contra el Sr. Trump. El New York Times, citando a una fuente no identificada familiarizada con la agenda del Sr. Biden, informó el martes que sus días comenzaban a las 11:00 cada mañana y que se le daba tiempo cada día para dormir la siesta. El periódico también informó que estaba tan exhausto de su viaje que sus preparativos para el debate se acortaron en dos días para darle tiempo para descansar en su casa de playa en Delaware. Andrew Bates, portavoz del Sr. Biden, dijo que el presidente comenzaba “a trabajar mucho antes” de las 11:00, después de su rutina de ejercicio, durante su tiempo en Camp David. Su edad ha sido un problema latente en estas elecciones, con votantes en múltiples encuestas diciendo que creen que es demasiado mayor para ser efectivo. El Sr. Biden es actualmente el candidato presumible del Partido Demócrata para la Casa Blanca. Ha prometido permanecer en la carrera a pesar del desempeño en el debate. En su declaración del martes, el representante Doggett, de 77 años, dijo que el debate solidificó su decisión de urgir al Sr. Biden a retirarse. “En lugar de tranquilizar a los votantes, el presidente no pudo defender efectivamente sus muchos logros y exponer las muchas mentiras de Trump”, dijo Doggett, quien prestó juramento en 1995 y se postula para la reelección. Dijo que está en juego demasiado como para arriesgarse a que el presidente pierda contra Trump por temores sobre su edad. “Aunque gran parte de su trabajo ha sido transformador, prometió ser transicional”, dijo el congresista sobre el Sr. Biden. “Tiene la oportunidad de fomentar una nueva generación de líderes de los que se puede elegir un nominado para unir a nuestro país a través de un proceso abierto y democrático”. “Mi decisión de hacer públicas estas fuertes reservas no se toma a la ligera ni disminuye en absoluto mi respeto por todo lo que el presidente Biden ha logrado”, dijo el representante Doggett. El Sr. Biden dará una entrevista en horario central a George Stephanopoulos de ABC News el viernes, la primera desde el debate. Algunos destacados legisladores demócratas expresaron sus preocupaciones sobre la edad y la resistencia del Sr. Biden esta semana, pero ninguno, hasta el representante Doggett, ha pedido que abandone su candidatura. Otros destacados demócratas han reconocido temores sobre la capacidad de Biden para ganar, pero han enfatizado que la elección de dejar la carrera es solo del presidente. Varios han acudido a la red de tendencia liberal MSNBC para defenderlo. “Va a depender de Joe Biden” hacer lo que él considere mejor, dijo la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a MSNBC el martes. Uno de los mayores partidarios del presidente Biden, el congresista Jim Clyburn de Carolina del Sur, dijo que apoyaría a la vicepresidenta Kamala Harris como la nominada del partido si el Sr. Biden renunciara. Pero le dijo a la red: “Quiero que este boleto continúe siendo Biden-Harris”. El congresista Jamie Raskin, demócrata de Maryland, dijo a MSNBC este fin de semana que el debate creó una “situación difícil”. Reconoció que había “conversaciones muy honestas, serias y rigurosas teniendo lugar en todos los niveles de nuestro partido”. Pero agregó: “Independientemente de lo que decida el presidente Biden, nuestro partido va a estar unido y nuestro partido también lo necesita en el centro mismo de nuestras deliberaciones en nuestra campaña”.