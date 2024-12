Biden considerando indultos preventivos para críticos de Trump – fuentes

Los medios de comunicación de EE.UU informan que quienes podrían estar en línea para los posibles perdones preventivos de Biden incluyen al Dr. Anthony Fauci, quien ha sido crítico con la respuesta de Trump al Covid, y al senador electo de California Adam Schiff, quien lideró el primer esfuerzo de destitución contra Trump. Otros demócratas que, al igual que Schiff, tuvieron un papel en los casos de destitución de Trump, o que investigaron los disturbios en el Capitolio de EE.UU en 2021, también podrían recibirlos. En una entrevista con NPR el mes pasado, Schiff dijo que no creía que los perdones preventivos fueran una buena idea porque creía que los tribunales eran capaces de resistir las amenazas de Donald Trump. “Creo que esto es francamente tan improbable que no merece mucha consideración”, comentó sobre los informes de que se estaban considerando dichos perdones. “Le instaría al presidente a no hacerlo. Creo que parecería defensivo e innecesario”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a principios de esta semana que se podrían esperar más perdones del presidente Biden antes de que termine su mandato en enero, pero no dio más detalles. “Está pensando en ese proceso muy minuciosamente”. Entre aquellos que podrían recibir los perdones presidenciales más tradicionales por crímenes cometidos se encuentran los delincuentes de drogas no violentos o otros que han cumplido condena por diversas ofensas, informa CBS. Donald Trump no es la única persona que ha amenazado con represalias contra quienes percibe que se le han opuesto en el pasado. Su candidato a director del FBI, Kash Patel, ha dicho que iría tras políticos y miembros de los medios de comunicación a los que acusa, sin pruebas, de haber ayudado a revertir los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020. “Vamos a ir tras ustedes, ya sea criminal o civilmente”, dijo Patel. “Lo vamos a averiguar. Pero sí, los ponemos en aviso… De hecho, vamos a usar la Constitución para perseguirlos por crímenes de los que siempre nos han acusado pero nunca hemos cometido”. El congresista demócrata Brendan Boyle dijo en respuesta que creía que Biden debería emitir perdones generales a aquellos señalados en lo que llamó la “lista de enemigos” de Donald Trump. “Al elegir a Kash Patel como su director del FBI, Trump ha dejado claro que está más enfocado en saldar cuentas personales que en proteger al pueblo estadounidense o en cumplir con el Estado de derecho”, comentó Boyle.