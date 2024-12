Biden considerando clemencia para presos en corredor de la muerte, incluyendo hombres que masacraron niños y compañeros de celda: informe

El Presidente Biden está considerando conmutar las sentencias de muerte de la mayoría, si no de todos, de los 40 hombres actualmente en el corredor de la muerte federal por asesinato, según un nuevo informe.

Además de algunos asesinos notorios bien conocidos, cinco de los hombres asesinaron niños, nueve descuartizaron a compañeros internos y uno mató a un guardia de la prisión con un martillo mientras cumplía una condena de por vida por violar y asesinar a su esposa, una Marine de los Estados Unidos.

El Fiscal General Merrick Garland ha recomendado que Biden, que se opone a la pena de muerte, conmute las sentencias a cadena perpetua para todos menos un puñado de los 40 casos, reportó el Wall Street Journal el viernes.

El periódico no informó qué prisioneros Garland instó a Biden a no perdonar, pero pueden incluir a Robert Bowers, quien disparó fatalmente a 11 personas en 2018 en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, y a Dylann Roof, quien masacró a nueve feligreses negros en un ataque racista de 2015 en la Iglesia Emanuel AME en Charleston, SC.

El maratónista de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, quien con su difunto hermano mató a tres e hirió a cientos en 2013, también está en el corredor de la muerte federal.

Consejos del fiscal general a menudo sirven como cobertura para que los presidentes tomen acciones controvertidas y la Casa Blanca le dijo al Journal que no se ha tomado una decisión final.

No está claro cómo la clemencia afectaría los casos pendientes, incluyendo la solicitud de los fiscales federales de pena de muerte en el inminente juicio de Payton Gendron, quien asesinó a 10 personas en un tiroteo en masa de 2022 en un supermercado en Buffalo, NY, presuntamente motivado por el racismo antiblack.

La lista del corredor de la muerte federal incluye a Kaboni Savage, quien fue condenado por cometer u ordenar las muertes de 12 personas, incluidos cuatro niños, como traficante de drogas en Filadelfia, y a Thomas Sanders, quien en 2010 secuestró y luego disparó cuatro veces y le cortó la garganta a Lexis Roberts de 12 años después de asesinar a su madre también.

Otros incluyen a Iouri Mikhel, quien fue condenado por asesinar a cinco inmigrantes rusos y georgianos después de secuestrarlos por rescate, y a Jorge Avila-Torrez, quien asesinó a dos niñas en 2005 y luego a un oficial naval cuatro años después.

Biden ha otorgado un gran número de indultos y conmutaciones controvertidos este mes, comenzando con un indulto general para su propio hijo Hunter Biden, de 54 años, el 1 de diciembre. El primer hijo fue condenado en junio por tres delitos federales de armas y se declaró culpable en septiembre de $1.4 millones en fraude fiscal de negocios extranjeros en los que involucró repetidamente a su padre.

Biden conmutó las sentencias de casi 1,500 personas el 12 de diciembre que habían sido liberadas temporalmente de la cárcel durante la pandemia de COVID-19.

Esa absolución masiva generó críticas cuando se descubrió que incluía a Josephine Gray, la llamada “Viuda Negra” que asesinó a dos de sus ex esposos y a otro amante, y a Rita Crundwell, la ex controladora de Dixon, Illinois, que fue condenada por robar casi $54 millones del pueblo de 15,000 habitantes durante dos décadas.

El Post se ha comunicado con la Casa Blanca para obtener comentarios.