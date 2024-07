Biden condena la violencia en sus declaraciones

“

El presidente Joe Biden pronunció un discurso el sábado por la noche después de que el expresidente Donald Trump resultara herido y fuera llevado rápidamente al escenario cuando se dispararon tiros en su mitin político.

“No hay lugar en América para este tipo de violencia”, dijo Biden en Rehoboth Beach, Delaware.

“Es enfermizo”, dijo Biden. “Es enfermizo”.

“Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país”, dijo el presidente. “No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerarlo”.

Biden dijo que esperaba hablar pronto con Trump, añadiendo: “al parecer, está bien”.

La violencia política es “simplemente inaudita, simplemente no es apropiada, y todos, todos, deben condenarla”, dijo.

El presidente Joe Biden habla después de que su oponente republicano, Donald Trump, resultara herido tras un tiroteo en un mitin electoral en Pennsylvania, en el Departamento de Policía de Rehoboth Beach, en Rehoboth Beach, Delaware, 13 de julio de 2024.

Samuel Corum | Afp | Getty Images

Al ser preguntado si creía que el tiroteo era un intento de asesinato contra Trump, Biden dijo que tenía “una opinión” pero quería recopilar más información antes de hacer comentarios adicionales.

La campaña de Trump dijo poco después del incidente que él está “bien y está siendo examinado en una instalación médica local”. Trump fue visto con sangre en la cara y en la oreja cuando era evacuado por el Servicio Secreto.

El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo, “el expresidente está a salvo”, y que hay una investigación activa sobre el aparente tiroteo.

En un comunicado escrito el sábado por la noche, Biden, quien se postula para la reelección contra Trump, dijo que estaba contento de escuchar que Trump está “a salvo y bien”.

“Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información”, dijo Biden en el comunicado.

“No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una sola nación para condenarla”, dijo el presidente.

Lea más sobre la cobertura política de CNBC

El comunicado y las declaraciones de Biden siguieron a una avalancha de apoyo para Trump de sus aliados políticos y opositores por igual, quienes condenaron enérgicamente la violencia política en todas sus formas.

El candidato presidencial republicano y ex presidente de EE.UU. Donald Trump hace gestos con la cara ensangrentada mientras se escuchaban múltiples disparos durante un mitin de campaña en el Butler Farm Show en Butler, Pennsylvania, EE. UU., 13 de julio de 2024.

Brendan Mcdermid | Reuters

Ambos predecesores presidenciales de Trump, Barack Obama y George W. Bush, ya habían expresado su alivio de que Trump no pareciera estar gravemente herido.

“No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia”, dijo Obama en un comunicado en X. “Aunque aún no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos estar aliviados de que el ex presidente Trump no resultó gravemente herido, y utilizar este momento para reafirmar nuestro compromiso con la civilidad y el respeto en nuestra política”.

Bush dijo que él y la ex primera dama Laura Bush “estamos agradecidos de que el presidente Trump esté a salvo después del cobarde ataque contra su vida”.

La ex congresista Gabby Giffords, quien recibió un disparo en la cabeza en un intento de asesinato en 2011 y desde entonces se ha convertido en activista por el control de armas, escribió: “La violencia política es aterradora. Lo sé.

“Tengo en mi corazón al expresidente Trump y a todos los afectados por el acto de violencia indefendible de hoy. La violencia política es antiamericana y nunca es aceptable, nunca”, escribió Giffords.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo en un comunicado que ella y el segundo caballero Doug Emhoff “están aliviados de que [Trump] no esté gravemente herido”.

“La violencia como esta no tiene cabida en nuestra nación. Todos debemos condenar este acto aborrecible y hacer nuestra parte para asegurar que no conduzca a más violencia”, dijo Harris.

No todas las reacciones fueron no partidistas.

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, un crítico vocal de Biden que al parecer recientemente donó a un super PAC pro-Trump, escribió en X dentro de una hora del tiroteo: “Apoyo totalmente al presidente Trump y espero su rápida recuperación”.

Esta es una noticia en desarrollo. Por favor, vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

“